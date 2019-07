I migliori giochi del 2019 fino ad ora? Metacritic risponde con una Top 20!

Siamo ormai entrati nel mese di luglio, superando così definitivamente la prima metà di questo 2019. Per celebrare l'occasione e fare il punto della situazione sull'intrattenimento videoludico, Metacritic ha pubblicato un'interessante classifica.

In particolare, la nota piattaforma di aggregazione delle valutazioni, ha reso disponibile una top-20, con la quale vengono presentati i titoli che, in virtù della propria media Metacritic, possono vantare il titolo di "migliori giochi del 2019"...almeno per ora! All'interno della classifica trovano spazio produzioni tra loro estremamente differenti, ma accomunate da una calda accoglienza! Per i giochi pubblicati su più piattaforme, è stata utilizzata come riferimento quella con maggiori recensioni, mentre sono state escluse le riedizioni di titoli del passato, a meno di una "differenza sostanziale" dall'originale. Di seguito, ecco dunque i risultati!

Resident Evil 2: conquista la vetta il remake del classico Capcom, che totalizza un Metascore di ben 91/100! Il gioco ha in effetti messo d'accordo pubblico e critica: sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Resident Evil 2, a cura di Alessandro Bruni. Sekiro: Shadows Die Twice: l'ultima produzione di From Software conquista la medaglia d'argento, con un Metascore di poco inferiore e pari a 90/100. Per Everyeye, è stato il nostro Francesco Fossetti a realizzare la recensione di Sekiro Shadows Die Twice. Per la medaglia di bronzo, le cose si fanno più complesse: ottengono infatti un punteggio di 89/100 diversi giochi. Tra questi Super Mario Maker 2, Slay the Spire e Apex Legends.

Sunless Skies ,

, Steins Gate Elite ,

, MLB The Show 2019 ,

, Cadence of Hyrule: Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda ,

, AMID EVIL.

Total War: Three Kingdoms ,

, Outer Wilds ,

, Devotion ,

, Blaster Master Zero II,

Wargroove ,

, Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr.'s Journey ,

, Irony Curtain: From Matryoshka with Love ,

, DiRt Rally 2.0 ,

, Crash Team Racing: Nitro-Fueled,

Visto il combattuto terzo posto si riparte dalla sesta posizione, occupata da, con una votazione di 87/100. Nuovamente combattuta invece la settima posizione, che vede conquistare un Metascore di 86 le seguenti produzioni:Uscendo dalla top ten, si riparte dalla dodicesima posizione, con 85/100:Infine, chiudono la classifica, con 84/100:Cosa ne pensate, siete d'accordo con questa classifica? Quali sono per ora i vostri personali migliori giochi del 2019?