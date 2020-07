I migliori giochi del 2020? Ecco la lista stilata dal TIME!

Superata la metà dell'anno, è tempo di bilanci, anche per il mondo videoludico! Quali sono state le migliori produzioni che hanno caratterizzato la prima metà del 2020?

Tra coloro che hanno voluto offrire la propria riflessione in merito troviamo una pubblicazione d'eccezione: il prestigioso TIME ha infatti stilato una propria lista di quelle che ritiene essere i videogiochi più significativi ad aver calcato le scene nella prima parte di quest'anno. L'elenco è piuttosto variegato, copre molteplici generi e riserva anche qualche interessante sorpresa! Di seguito, potete trovare la selezione completa della redazione del TIME:

DOOM Eternal

Half-Life: Alyx

Final Fantasy VII Remake

The Last of Us Parte 2

Animal Crossing: New Horizons

Ghost of Tsushima

Carrion

Kentucky Route Zero TV Edition

Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti, con spazio sia per le più, come l'acclamato The Last of Us Parte 2 di Naughty Dog o il Final Fantasy VII Remake di Square Enix. Spazio poi per i, con lo shooter generico per eccellenza e il coloratissimo likfe simulator Nintendo: dopo aver condiviso la data di uscita, DOOM Eternal e Animal Crossing: New Horizons condividono infatti anche un posto nella classifica del TIME. Presente all'appello anche la, grazie al contributo di Valve: ve ne ha parlato con entusiasmo il nostro Giuseppe Arace nella sua recensione di Half-Life: Alyx . Infine, menzione anche per titoli: tra i presenti anche uno dei titoli testati dal nostro Marco Mottura, che ve ne ha parlato nella sua recensione di Carrion : quali sono i migliori giochi che ci ha finora regalato il 2020?