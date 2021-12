Migliori giochi del 2021, parla LA Times: da The Artful Escape ad Halo Infinite, la Top 10

Non solo la community Steam ha espresso le sue preferenze sui migliori giochi PC del 2021, ma anche le grandi testate giornalistiche hanno volto lo sguardo all'ultimo anno videoludico.

Nella persona di Todd Martens, ad esempio, il quotidiano statunitense Los Angeles Times ha redatto la propria Top 10 relativa agli ultimi dodici mesi nel mondo dei videogiochi, stilando una classifica decisamente interessante. Al suo interno, a farla da padrone non sono infatti le produzioni roboanti - pur presenti -, ma soprattutto gli Indie più ingegnosi ed emotivi che si sono alternati nel corso dell'anno. Nello stilare la classifica, Martens ha identificato le produzioni citate come in grado di "aiutarci a definire chi siamo".



Di seguito, vi riportiamo la Top 10 del Los Angeles Times:

The Artful Escape of Francis Vendetti (Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Xbox Game Pass); Psychonauts 2 (Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Xbox Game Pass); Sable (Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Xbox Game Pass); Chicory: A Colorful Tale (PlayStation 4, PlayStation 5 e PC); Unpacking (Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch e Xbox Game Pass); Last Call (PC); Overboard (PC, Nintendo Switch, dispositivi mobile, Mac); Genesis Noir (Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Xbox Game Pass); Halo: Infinite (Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Xbox Game Pass); Behind the Frame: The Finest Scenery (dispositivi mobile, PC e Mac);

In vetta troviamo l'eccellente The Artful Escape of Francis Vendetti, epopea artistica e musicale a firma di Annapurna Interactive. Medaglia d'argento per l'apprezzato Psychonauts 2, mentre le lande sabbiose di Sable si aggiudicano il bronzo. Spazio anche agli imponenti AAA, con Halo: Infinite a rappresentare la categoria dei blockbuster videoludici, mentre rispondono all'appello anche il suggestivo Genesis Noir, avventura che fonde noir, jazz e surrealismo, così come l'ingegnoso Unpacking. Quanti di questi titoli avete giocato?