I migliori giochi del 2022: la Top 10 di Jason Schreier di Bloomberg

Si prosegue con le classifiche dei migliori videogiochi pubblicati nel corso del 2022. Tocca adesso a Bloomberg rivelare la propria Top 10, attraverso le parole del giornalista Jason Schreier.

Schreier non effettua una classificazione vera e propria, limitandosi a citare in ordine sparso quelli che si sono rivelati, secondo lui, le produzioni più riuscite degli ultimi 12 mesi, attraverso una lista piuttosto variegata che comprende alcuni dei più importanti kolossal dell'annata, ma anche produzioni indie e JRPG. Ecco di seguito le opere che hanno maggiormente convinto il noto giornalista videoludico:

Elden Ring

The Case of the Golden Idol

Tactics Ogre Reborn

Triangle Strategy

Return to Monkey Island

The Legend of Heroes: Trails to Zero

The Quarry

Live A Live

Chained Echoes

God of War Ragnarok

I titoli più premiati dell'anno come God of War Ragnarok ed Elden Ring eletto GOTY ai Game Awards 2022, ma Schreier fa anche delle scelte piuttosto inconsuete come The Quarry e Live A Live, produzioni indubbiamente valide ma comunque mai prese davvero in considerazione da altre testate internazionali per una corsa al GOTY.

Non manca infine qualche menzione d'onore, come ad esempio il sorprendente Marvel's Midnight Suns (potete leggere la nostra recensione di Marvel's Midnight Suns per scoprire perché si tratta di un gioco imperdibile), oltre a Wordle e Patrick's Parabox. Cosa ne pensate della selezione di Jason Schreier?