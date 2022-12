I migliori giochi del 2022 votati dagli sviluppatori giapponesi: indovinate chi ha vinto!

Il 2022 sta per concludersi ed è tempo di bilanci. Come da tradizione, anche la rivista giapponese Famitsu ha scelto di salutare l'anno pubblicando una lista con le venti migliori produzioni lanciate sul mercato nei dodici mesi immediatamente precedenti.

Per stilarla, l'autorevole magazine si è avvalso dei pareri espressi dagli sviluppatori giapponesi e di altri volti noti nel paese. Ad agguantare la prima posizione è stato, prevedibilmente, Elden Ring, che sta concludendo il 2022 facendo incetta di premi a destra e a manca. Tra i giochi meglio valutati e più venduti di tutto l'anno, in tempi recenti il lavoro di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware ha anche trionfato ai Game Awards aggiudicandosi il premio Gioco dell'Anno.

Completano il podio due esclusive, ossia Splatoon 3 per Nintendo Switch e God of War Ragnarok per PlayStation 4 e PS5. Concedeteci inoltre una punta d'orgoglio per accendere i riflettori sul fenomeno tutto italiano Vampire Survivors, che è riuscito a stregare anche i giapponesi guadagnandosi l'accesso alla Top 10 e l'ottava posizione.

Famitsu Top 2 | 2022

Elden Ring Splatoon 3 God of War Ragnarok Pokemon Scarlatto e Violetto Stray Cult of the Lamb Tactics Ogre: Reborn Vampire Survivors Pokemon Legends: Arceus Monster Hunter Rise: Sunbreak Inscryption Gran Turismo 7 Horizon Forbidden West Needy Streamer Overload Genshin Impact Dragon Quest X Offline Uma Musume Pretty Derby Kirby and the Forgotten Land Apex Legends Call of Duty: Modern Warfare II

Specifichiamo che i votanti non erano obbligati a selezionare dei giochi usciti nel 2022, essendo autorizzati a scegliere tra tutti quei prodotti che continuano ad essere attuali. Non deve dunque stupirvi la presenza di giochi come Uma Musume Pretty Derby e Dragon Quest X Offline nella lista, dato che continuano ad andare forte in Giappone pur essendo stati lanciati prima di quest'anno.

Siete d'accordo con i voti assegnati dagli sviluppatori giapponesi? Fatecelo sapere nei commenti!