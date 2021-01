Quali sono i migliori giochi di auto per PlayStation 4?

Dopo ormai più di 7 anni dall’inizio del suo ciclo vitale, nella libreria software di PlayStation 4 è possibile trovare un gran numero di videogiochi di guida, tra prodotti arcade e simulativi, e può quindi diventare piuttosto difficile dare una definizione di miglior gioco di guida per PS4.

In effetti, il modo migliore che avete per individuare i migliori videogiochi di auto disponibili sulla console di Sony è seguire i vostri gusti personali rispetto ai prodotti che fanno parte del genere: per questo motivo, dopo aver elencato i migliori videogiochi di auto, descriveremo i migliori videogiochi di auto per PlayStation 4 divisi per categorie.

Migliori videogiochi di auto

Gran Turismo Sport - l'ultimo capitolo della serie esclusiva delle console Playstation, orientato verso le competizioni in modalità multigiocatore

- l'ultimo capitolo della serie esclusiva delle console Playstation, orientato verso le competizioni in modalità multigiocatore Assetto Corsa - uno dei giochi di auto più simulativi dell’intero panorama videoludico

- uno dei giochi di auto più simulativi dell’intero panorama videoludico F1 2020 - l’ultimo capitolo uscito della serie di Formula 1, che introduce nuove opzioni manageriali e di simulazione

- l’ultimo capitolo uscito della serie di Formula 1, che introduce nuove opzioni manageriali e di simulazione DiRT Rally 2.0 - questo titolo è invece perfetto per gli amanti delle corse di rally, grazie alla profonda simulazione del terreno e dei feedback del circuito.

Da citare anche idedicati agli appassionati di simulazione, Assetto Corsa Competizione e il datato Driveclub, purtroppo in parte ingiocabile a causa della chiusura dei server.