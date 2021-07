Quali sono i migliori giochi di calcio per Android?

FIFA e PES (ora eFootball) sono dei veri e propri capisaldi per gli amanti del calcio virtuale su PC e console, ma quali sono le alternative per smartphone e tablet? Diamo una occhiata ai migliori giochi di calcio per Android scaricabili da Google Play.

Non deve quindi stupire che, al giorno d'oggi, esistano numerosi videogiochi per smartphone e tablet basati su simulazioni calcistiche di diversa natura, una categoria di prodotti videoludici che storicamente riscuote un grande successo di pubblico su qualsiasi piattaforma. Nei paragrafi seguenti abbiamo deciso di concentrarci in particolare sui titoli calcistici disponibili su dispositivi mobile con sistema operativo Android, stilando una lista - ma non una classifica - di quelli che riteniamo essere i migliori videogiochi calcistici attualmente disponibili su Google Play, lo store digitale presente su Android.

FIFA 21 Mobile





eFootball PES 2021 Mobile





Football Manager 2021

Il primo titolo che andiamo ad analizzare è FIFA Mobile, la controparte lite e gratuita del famosissimo videogioco calcistico di Electronic Arts. All’interno di FIFA Mobile potrete divertirvi sia con partite online uno contro uno utilizzando alcune delle migliori squadre del mondo provenienti dai più importanti campionati - come Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Liga e MLS - sia costruendo la vostra squadra in una, seppur in versione leggermente ridotta. In quest’ultima modalità potrete quindi creare la vostra squadra acquistando giocatori a vostro piacimento utilizzando i crediti guadagnati all’interno delle partite contro gli altri giocatori e con i diversi bonus ottenuti all’interno S delle competizioni online. Scarica FIFA Calcio da Google Play PES Mobile, disponibile attualmente nella versione eFootball PES 2021 ma destinato presto a ricevere l’aggiornamento in occasione dell’avvento della prima versione di eFootball, il nuovo calcistico free-to-play annunciato recentemente da Konami, non è altro che unatipica di PES. In PES Mobile potrete quindi creare la vostra squadra acquistando e trovando i vostri giocatori preferiti tramite la spesa di una certa quantità di crediti, i quali possono essere ottenuti giocando partite online contro altri giocatori, eseguendo specifiche azioni all’interno delle partite stesse e vincendo i premi speciali degli eventi e delle competizioni. Scarica gratis eFootball PES 2021 per Android

Il simulatore calcistico di Sports Interactive è disponibile anche su dispositivi mobile, anche se in versione leggermente ridotta e al costo di 9,99€ - a differenza dei titoli citati in precedenza che sono invece disponibili gratuitamente. Con la versione mobile di Football Manager 2021 potrete comunque vivere un’esperienza simulativa molto simile a quella della controparte completa per PC, e le poche differenze nella parte gestionale del titolo non dovrebbero farsi sentire in maniera troppo pesante. All’interno del gioco potrete quindi mettervi nei panni di un allenatore, in erba oppure già affermato, e gestire ogni aspetto della vostra squadra, dal bilancio economico e la fase di calciomercato alla scelta della formazione e delle tattiche da adottare durante le partite, con l’obiettivo di portare la vostra squadra a vincere il più possibile. La differenza principale con i due titoli precedenti sta nella gestione delle partite: se in PES e FIFA Mobile siete voi a controllare in tempo reale i giocatori, in Football Manager invece potrete solamente fornire indicazioni ai giocatori e modificare le tattiche e la formazione durante le partite, mentre il gioco si occuperà di simulare in automatico le azioni e il risultato finale.

Top Eleven 2021

Altro titolo manageriale, questa volta gratuito, Top Eleven vi permette di gestire molti aspetti della vostra squadra in maniera simile a quella proposta da Football Manager, seppur vanti una simulazione meno realistica e completa e un’interfaccia meno pulita e ordinata di quella del calcistico mobile di Sports Interactive. In Top Eleven 2021 per Android gratis vi ritroverete ad affrontare molti avversari online in partite completamente simulate all'interno di numerose competizioni durante l'anno, e il fulcro dell'esperienza di gioco si basa sul costruire la migliore formazione possibile per scalare le classifiche.