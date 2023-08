Quali sono i migliori giochi Capcom? La classifica tra survival horror e picchiaduro

Fare un elenco dei più grandi giochi mai realizzati da Capcom non è certo così immediato: la storica software house di Osaka, operativa dal 1979, ha offerto ai giocatori di tutto il mondo serie ed opere capaci di lasciare un segno profondo del loro passaggio e divenire pietre miliari dell'industria videoludica.

E così, dopo aver scoperto qual è il gioco Capcom più venduto di sempre, aiutandoci con Metacritic scopriamo quali sono i 3 migliori giochi Capcom mai realizzati:

Street Fighter IV

L'immenso Street Fighter II si può considerare come il gioco più cruciale per la storia e l'evoluzione dei Picchiaduro, ma la serie ha continuato a compiere grandi passi avanti con il passare degli anni, fino a raggiungere la totale maturità con l'altrettanto eccezionale Street Fighter IV. Con un metascore di 94, il quarto episodio della serie pubblicato nel 2009 si pone come un perfetto connubio tra lo stile classico del brand e la modernità, segnano il miglior ritorno possibile per Street Fighter dopo diversi anni di assenza. E le successive versioni Super ed Ultra non hanno fatto altro che perfezionarlo sempre di più, trasformandolo in uno dei migliori Picchiaduro di tutti i tempi.

Devil May Cry

Anch'esso con una media di 94 su Metacritic, in principio Devil May Cry doveva essere un nuovo episodio di Resident Evil, ma si è poi trasformato un'IP completamente nuova e con una propria direzione ben definita. Il resto è storia: la prima avventura del carismatico Dante rivoluziona il mondo di realizzare i giochi d'azione dando vita alla sotto-categoria degli Stylish Action, sconvolgendo il pubblico con un gameplay esplosivo ed una direzione audiovisiva superlativa. I successivi episodi della serie, con particolare riferimento al terzo ed al quinto episodio, hanno continuato ad evolvere il concept di gioco, facendogli raggiungere una varietà ed una profondità sempre più incredibili.

Resident Evil 4

Ad oggi, Resident Evil 4 è il titolo Capcom con il metascore più alto mai registrato, pari a 96 per le versioni GameCube e PS2 del 2005. Un primato leggendario e ben meritato: il quarto capitolo ha completamente rivoluzionato le fondamenta della serie e, pur magari virando verso un'impronta più Action, ha toccato vette di qualità, idee e varietà che sono poi divenute negli anni a venire fonte d'ispirazione per sviluppatori sparsi in tutto il mondo. La nostra recensione di Resident Evil 4 Remake ha confermato che il mito del gioco è rimasto intatto anche nella sua versione modernizzata.