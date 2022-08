Quali sono i migliori giochi di carte per iPhone e Android?

Dopo un periodo in cui i giochi di carte sembravano essere solo un prodotto di nicchia, negli ultimi anni l'interesse del pubblico verso questo genere è cresciuto notevolmente. I maggiori cambiamenti in termini di popolarità sono stati registrati nell’ambito del gaming su mobile: quali sono i migliori card game per Android e iPhone?

Gwent

Hearthstone

Legends of Runeterra

Magic The Gathering Arena

Slay the Spire

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Il solo fatto che sia riuscito a distaccarsi dal ruolo di semplice minigioco presente infa intuire il potenziale di questoincentrato sulla gestione delle proprie risorse. Nel caso vi piaccia poi l’idea che il Gwent possa incontrare il genere dei, vi consigliamo di dare una chance anche aMalgrado gli alti e bassi, il gioco di carte targatonato come spin-off del famosospicca ancora fra i migliori esponenti del suo genere. Gli ultimi anni hanno visto il free-to-play impegnato a reinventarsi con l’aggiunta di carte, modalità, eroi e meccaniche, il che lo hanno reso un titoloe sempre pronto ad accogliere nuovi giocatori.Sfruttando il ricco immaginario che fa da sfondo aè riuscita nell’intento di ispirarsi aper creare un videogioco di carte più immediato, arricchito da idee originali ed esemplare per quanto riguarda il suo. Come la maggior parte dei titoli presenti in questa lista, anche Legends of Runeterra può essere scaricatoQuando si parla di carte collezionabili,è il primo esempio che viene in mente e MTG Arena è senza dubbio la trasposizione più riuscita del capolavoro seminale creato da. Adottando il modello di business tipico di altrianaloghi (fatto di sfide giornaliere, bustine da acquistare e microtransazioni del tutto facoltative), questa versione digitale del gioco pubblicato daè riuscita immediatamente a ritagliarsi un proprio spazio, grazie alle solidissime basi e regole su cui si poggia.Nonostante il primo contatto fra le carte e i roguelike risalga alle trasposizioni videoludiche di giochi da tavolo quali, così come al titolouscito proprio su mobile, è stata l’opera dia sdoganare definitivamente l’incontro fra le due realtà. Nel caso voleste approfondire gli aspetti del videogioco e scoprire cosa lo rende un cavallo su cui puntare, ecco la nostra recensione di Slay the Spire Ultimo ma non per importanza, il più recente videogioco gratis basato sul franchise di. Trattandosi dell’adattamento più completo e fedele al gioco di carteoriginatosi dal compianto, la complessità di Master Duel potrebbe senz’altro impensierire e far desistere i neofiti del genere, ma grazie allaben curata anche le sue meccaniche più strutturate risultano accessibili da chiunque.Per quanto riguarda invece i videogiochi di carte in dirittura d’uscita, vi segnaliamo anche, che abbiamo già citato all’interno di un nostro articolo dedicato a cinque fra i migliori nuovi giochi per Android . Per chi volesse saperlo, si tratterà di unambientato nell’universo immaginato dae basato sulla raccolta e l’utilizzo di carte collezionabili.