I migliori giochi Cyberpunk aspettando Phantom Liberty

Nell'impaziente attesa di sperimentare le novità e i cambiamenti al gameplay di CP2077 Phantom Liberty, lasciamo momentaneamente la gigalopoli distopica di Night City per ripercorrere la storia del genere con un approfondimento sui migliori videogiochi cyberpunk.

Dalla critica allo sviluppo senza limiti della tecnologia alle riflessioni sociali, filosofiche e politiche su temi come il transumanesimo o il controllo dell'individuo da parte di una società oppressiva, intere generazioni di sviluppatori hanno tratto spunto dal cyberpunk per dare forma a videogiochi estremamente immersivi.

A ulteriore riprova dell'importanza del cyberpunk nella storia del gaming troviamo l'ampio ventaglio di esperienze interattive che ci viene offerto dagli esponenti del genere, un caleidoscopio cangiante di strategici, sparatutto, GDR, avventure grafiche e simulatori che hanno saputo superare la prova del tempo. Siete pronti a esplorare il multiverso dei videogiochi cyberpunk?

Observer

Il mondo distopico delineato da Bloober Team, gli autori di Layers of Fear e di tante altre esperienze a tinte oscure (ivi compreso il Remake di Silent Hill 2), cala i patiti del genere in un'avventura piena di colpi di scena. L'incarnazione del cyberpunk più puro e 'cattivo', con un'ambientazione riuscitissima e una trama avvincente.



Ghostrunner

All'ombra della Torre Dharma non c'è spazio per l'errore: Ghostrunner è una frenetica avventura in prima persona dove si uccide e si muore con un colpo solo, la selezione naturale elevata all'ennesima potenza. Al netto di qualche inciampo nel gameplay, la speranza dei fan è quella di vivere un'esperienza ancora più immersiva e galvanizzante con il già annunciato sequel Ghostrunner 2.

Deus Ex

La serie cyberpunk ideata da Ion Storm e proseguita da Eidos Montreal è la perfetta fusione tra le avventure stealth, gli action ruolistici e gli sparatutto in prima persona. Ad accomunare tutti i capitoli della saga troviamo una storia appassionante, un gameplay dalle mille sfumature, una grafica all'avanguardia e un comparto artistico ispirato.

Transistor

La gemma indie di Supergiant Games che, insieme a Bastion, ha gettato le basi per il successo planetario di Hades ci proietta in un microcosmo distopico che declina in chiave action-GDR una storia piena di enigmi da risolvere.



The Ascent

L'opera prima di Neon Giant assume i contorni di un'ordalia che prende le distanze dalla profondità narrativa degli altri esponenti del genere per rifugiarsi nello shooting più sfrenato: una soluzione che ha fatto storcere il naso ai puristi del cyberpunk ma che, alla lunga, si è rivelata una scelta sensata, soprattutto guardando all'ottimo lavoro svolto dai designer svedesi nella ricostruzione minuziosa di un mondo distopico.

Katana Zero

L'action dato alla luce a inizio 2019 da Justin Stander sotto l'egida di Devolver Digital ha saputo proporre ai patiti di action un gameplay tiratissimo e un'avventura dalla struttura narrativa davvero lodevole.

System Shock

Vero e proprio cult per gli appassionati di sparatutto in prima persona, l'originario System Shock di Looking Glass ha ispirato intere generazioni di sviluppatori grazie alla profondità del suo gunplay e alla bontà di un level design reso indimenticabile dalle sessioni nel Cyberspazio.



Shadowrun

Nata nell'ormai lontano 1989 e proseguita negli anni con trasposizioni e versioni celebrative, il GDR cyberpunk di FASA pesca dalla letteratura fantasy e dalla mitologia Maya per proiettare gli appassionati del genere in una dimensione post-apocalittica intrisa di magia ma dilaniata dai conflitti. Il tutto, immerso in un substrato narrativo pieno di riferimento al transumanesimo, all'ingegneria genetica e alla rivoluzione sociale portata dall'avvento di internet.

Citizen Sleeper

L'atipico GDR minimalista plasmato da Jump Over the Age racconta l'odissea spaziale di un sopravvissuto posto ai margini di un capitalismo interplanetario ormai alla rovina. Il punto di forza dell'opera è la sua narrazione, e con essa l'incredibile intreccio ci eventi da dover dipanare insieme al proprio alter-ego per raccontare una storia di riscatto e dignità.



Blade Runner

L'esperienza sci-fi degli studi Westwood, una delle ultime dell'età d'oro delle avventure punta e clicca, pesca a piene mani dal kolossal cinematografico di Ridley Scott per raccontare una storia completamente originale. Il titolo accompagna i fan del genere in un viaggio che si interseca occasionalmente con la trama del film, offrendone un più ampio contesto grazie all'immortale linguaggio delle avventure grafiche.

Menzioni d'onore

Grazie alla straordinaria eterogeneità delle esperienze narrative e ludiche offerte dal cyberpunk, è davvero impossibile limitare la nostra selezione a 'soli' dieci videogiochi. Di conseguenza, ci è sembrato giusto concludere il nostro speciale dedicando questo spazio a opere altrettanto importanti come Neuromancer, Stray, Turbo Overkill, Ruiner, Cloudpunk, 2064 Read Only Memories, Beneath a Steel Sky e Ghost in the Shell. Ma adesso tocca a voi: fateci sapere con un commento quali sono i vostri videogiochi cyberpunk preferiti.