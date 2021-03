Migliori giochi sui dinosauri: da Jurassic World Evolution a ARK

Gli antichi abitanti del nostro pianeta stimolano da sempre la fantasia e l'interesse dei più piccoli e non solo. I videogiochi hanno saputo sfruttare questo appeal in svariati modi, ma i titoli incentrati sui dinosauri che valgono la pena di essere giocati non sono molti; in questo articolo vi parliamo dei più famosi.

La storia dei videogiochi sui dinosauri è stata lunga e complessa, segnata da velociraptor che sembravano strani cani pixellati, fucili che davano la sensazione di sparare caramelle e Jeep che si catapultavano magneticamente in ogni crepaccio del terreno. Tuttavia, la possibilità di cacciare un T-Rex con un lanciagranate ha sempre tentato la maggior parte del pubblico di videogiocatori e, mentre pochi sviluppatori di tripla A sono riusciti a produrre titoli di qualità, alcune ambiziose case indipendenti hanno saputo riempire il vuoto di mercato.

Ark Survival Evolved

Uno dei successi del momento, ARK Survival Evolved appartiene al genere survival (come dice il nome stesso), ciò significa che prima di cominciare a cacciare i grandi animali dovrete riuscire a procurarvi un'arma degna di questo nome. Nonostante i molti bug ancora presenti, la quantità impressionante di creature che popola il gioco vi porterà a voler esplorare i vari ecosistemi del mondo per centinaia di ore.

Dopo aver appreso le loro caratteristiche, potrete addirittura addomesticare e cavalcare i dinosauri per sopravvivere meglio nel mondo di gioco, usandoli per muovervi più velocemente, raccogliere e trasportare risorse e, ovviamente combattere. Infine, Ark: Survival Evolved offre tantissime mod per personalizzare l'esperienza di gioco.

Jurassic World Evolution

Mentre la maggior parte dei giochi sui Dinosauri si concentra sulla possibilità di cacciarli/combatterli, Frontier Developments ha deciso di adottare una formula opposta per il suo titolo: l'allevamento dei grandi rettili. Invece di annientarli tutti con una mitragliatrice pesante, il vostro compito sarà quello di costruire un Jurassic Park che non vada a rotoli subito dopo l'apertura. Anche se non è il migliore dei gestionali, Jurassic World Evolution vi permette di soddisfare la fantasia che abbiamo avuto tutti da piccoli, dopo aver visto il famoso film di Spielberg, cioè mettere su il nostro personale parco e "giocare" col DNA degli esseri più pericolosi che abbiano mai camminato sulla Terra. Per approfondire, la recensione di Jurassic World Evolution.

LEGO Jurassic World

Rimanendo in tema Jurassic Park, il gioco di TT Games unisce il classico gameplay avventuroso dei giochi LEGO alla trama della trilogia originale, più quella del primo film reboot Jurassic World. Essendo un gioco LEGO, è estremamente divertente soprattutto insieme agli amici, grazie alla possibilità di giocare in co-op, oltre al fatto che potrete controllare tutti i dino-lego presenti.

The Isle

Si tratta di un vero e proprio simulatore survival sui Dinosauri, al momento disponibile in versione Early Access su Steam ma nonostante questo molto interessante a unico nel suo genere. Il gioco è concettualmente semplice: si controlla un dinosauro che vive su un'isola abitata da altri dinosauri, controllati da altri giocatori. L'obiettivo è sopravvivere cacciando i rettili più piccoli ed evitando di trasformarsi in prede per i più grandi. Questo titolo dà il meglio di sé quando i giocatori arrivano a formare vere e proprie mandrie per difendersi o per cacciare, simulando i comportamenti dei grandi animali del passato e dando vita a titaniche battaglie tra dinosauri.

Far Cry Primal

Questo episodio della serie Far Cry si distingue dagli altri per il suo setting preistorico: è ambientato infatti durante l'era del Mesolitico, quindi diversi milioni di anni dopo l'estinzione dei grandi rettili. Perché l'abbiamo inserito in questa lista, quindi? Il motivo è che, solitamente, chi è appassionato di dinosauri non disdegna anche mammuth, tigri dai denti a sciabola e giganteschi orsi primitivi, tutte creature presenti in Far Cry Primal.

In questo gioco open world potrete cacciarle, conoscerle e addomesticarle (non tutte), mentre esplorate una delle ambientazioni dal feeling preistorico meglio realizzate in assoluto. Per saperne di più, la nostra recensione di Far Cry Primal.

Second Extinction

Dino Crisis

È uno, disponibile su Steam in Accesso anticipato. Dei(come l'Electro Raptor) stanno cercando di riconquistare il pianeta, coi dovrete fermarli. senza dubbio un titolo originale, con dei dinosauri un po' fantasiosi, ma se vi piace l'idea di attraversare grandi mappe, sparare con grandi armi e combattere creature maestose, Second Extinction è un gioco che fa per voi., uscito nel 1999 sulla prima PlayStation e in seguito convertito su altre piattaforme. L'avventura di Regina è rimasta nel cuore di molti così come il sequel Dino Crisis 2, meno entusiasmante invece il terzo episodio (Dino Crisis 3) uscito su Xbox nel 2003 ma purtroppo incapace di riscuotere il successo commerciale sperato. Da tempo si parla di unin stile Resident Evil 2 e Resident Evil 3, al momento tutto tace però da parte di Capcom.