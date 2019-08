I migliori giochi di Dragon Ball per PC a sconto su Steam

Per la serie Follie di Metà Settimana, Steam lancia una nuova offerta dedicata ai migliori videogiochi di Dragon Ball, con una selezione dei migliori giochi del franchise ora in vendita a prezzo scontatissimo.

Tra i giochi in promozione troviamo Dragon Ball FighterZ a 14.99 euro, Dragon Ball Heroes World Mission a 29.99 euro, Dragon Ball Xenoverse 2 a 12.49 euro, Dragon Ball Xenoverse a 9.99 euro e numerosi DLC: il FighterZ Pass di DB FighterZ costa 17.49 euro mentre il Super Pass 2 di Dragon Ball Xenoverse 2 costa 12.49 euro. Sconti anche su Extra Pass, Extra DLC Pack e GT Pack per Dragon Ball Xenoverse.

La selezione è certamente ben nutrita e per scoprire tutte le offerte in corso vi rimandiamo direttamente alle pagine di Steam, dove troverete l'elenco dei giochi a sconto con relativi prezzi. Sicuramente un buon modo per passare il tempo in attesa di Dragon Ball Z Kakarot, nuovo gioco dedicato alla serie DBZ in arrivo nel 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Alla Gamescom abbiamo avuto modo di provare il gioco con mano, vi proponiamo 20 minuti di gameplay 4K di Dragon Ball Z Kakarot, buona visione!