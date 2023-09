I migliori giochi dell'estate 2023: Baldur's Gate 3 non può mancare

L'estate 2023 è ormai conclusa, ma in dote ci ha lasciato numerosi giochi di spessore su ogni piattaforma in commercio. Il periodo compreso tra giugno e settembre ha visto l'esordio di alcune grandi opere, alcune delle quali capaci anche di imporsi tra le produzioni più importanti di tutto l'anno.

Di seguito vi elenchiamo i 5 migliori giochi dell'estate 2023, capaci di rendere bollenti i mesi passati tra ferie, viaggi, ombrelloni e passeggiate in montagna:

Baldur's Gate 3

Tra i giochi più attesi dell'intera annata, Baldur's Gate 3 ha rispettato appieno le aspettative: l'ultima fatica di Larian Studios si conferma uno dei giochi di ruolo più grandi, profondi ed articolati mai visti, capace di intrattenere per centinaia di ore con le sue infinite scelte e le sue spettacolari battaglie dove ogni singola mossa può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La nostra recensione di Baldur's Gate 3 conferma che siamo davanti ad un autentico capolavoro, forse addirittura il miglior titolo del 2023.

Final Fantasy XVI

L'estate è iniziata letteralmente con il botto: era infatti il 22 giugno quando Final Fantasy XVI ha fatto il suo esordio su PlayStation 5. Sebbene l'ultimo capitolo della storica serie Square Enix abbia creato una spaccatura tra i fan storici a causa del suo netto allontanamento dalle meccaniche RPG a favore dell'azione, l'avventura con protagonista Clive Rosfield ha saputo conquistare le attenzioni dei giocatori grazie ad una storia coinvolgente, un sistema di combattimento efficace e spettacolare, ed una direzione audiovisiva di primissimo piano. Si poteva fare ancora meglio? Sicuramente, ma Final Fantasy XVI getta comunque delle solide basi su cui ripartire per il futuro che, se sfruttate adeguatamente, potrebbero portare ad altre importanti svolte per il brand.

Pikmin 4

Dopo una stagione primaverile dominata da The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, l'estate targata Nintendo è tutta all'insegna di Pikmin 4. Il quarto episodio principale ci ha messo anni prima di divenire realtà, ma non ha tradito le aspettative una volta sbarcato su Nintendo Switch: il nuovo Pikmin si è imposto come il più ricco e complesso di tutta la serie, splendido non solo da vedere ma anche da giocare grazie al suo gameplay ricco di possibilità e sfumature. Ancora una volta la Grande N ha lasciato il segno, in attesa di un periodo autunnale che si prospetta altrettanto di spessore con Super Mario Bros. Wonder e Super Mario RPG Remake.

Sea of Stars

Ancora un gioco di ruolo, ancora uno dei più brillanti attualmente disponibili. Sea of Stars ha saputo conquistare i favori di critica e pubblico non solo per la sua eccezionale giocabilità, ma anche per un comparto audiovisivo che sembra provenire direttamente dall'epoca d'oro dei JRPG bidimensionali del Super Nintendo, tanto lodevole è l'impegno e passione che Sabotage Studio ha messo nella sua opera. Se ancora non ci avete messo sopra le vostre mani, vi consigliamo di farlo subito: non ve ne pentirete.

Starfield

Atteso a lungo, al centro di un grosso rinvio nel 2022, ma finalmente divenuto realtà: il kolossal sci-fi di Bethesda si è imposto come una delle esclusive Microsoft più importanti da diversi anni a questa parte, ottenendo velocemente un grande successo sia su PC che su Xbox Series X/S. Starfield è una vera e propria odissea spaziale realizzata con il tipico tocco di Bethesda, e se da un lato è vero che ci sono alcune sbavature in termini ludici e tecnici, la portata dell'opera è talmente enorme che vale la pena intraprendere questo lungo viaggio tra le stelle, anche solo per scoprire cosa nasconde l'immensa galassia messa a disposizione per i giocatori da Todd Howard ed il suo team.

Ma l'ultima estate ha offerto tante altre produzioni meritevoli di menzione: da Armored Core 6 Fires of Rubicon a Remnant 2, da Blasphemous II a Immortals of Aveum (quest'ultimo tra l'altro uno dei giochi usciti in estate che forse vi siete spersi e che dovreste recuperare), gli ultimi giorni della stagione ci hanno offerto anche un ottimo Mortal Kombat 1 da non perdere per tutti i fan della serie. Ma fateci sapere anche la vostra: quali ritenete siano i migliori giochi dell'estate 2023?