I migliori giochi gratis del 2020, da Genshin Impact a COD Warzone

Nel corso del 2020 sono stati lanciati tanti videogiochi gratis che hanno saputo calamitare le attenzioni di milioni di appassionati. Eccovi allora la nostra lista con i titoli free to play più importanti dell'anno.

La nostra analisi sui migliori giochi gratis del 2020 parte inevitabilmente dalla citazione di Genshin Impact. L'avventura a mondo aperto di MiHoYo ha rappresentato una delle sorprese più inattese di quest'anno, sia per la qualità dell'esperienza di gameplay offerta che per la capacità di smarcarsi dalle critiche di chi, alla presentazione del progetto, guardava a questo titolo come ad un "clone senz'anima" di Zelda Breath of the Wild.

Meno sorprendente dell'epopea vissuta dagli esploratori del regno di Teyvat di Genshin Impact, ma di certo non meno ricca dal punto di vista squisitamente ludico, è stata poi l'offerta di gameplay regalata da Call of Duty Warzone. Parallele e complementari alle battaglie ingaggiate dai soldati di COD Modern Warfare, le sfide affrontate dagli utenti di COD Warzone hanno fornito ad Activision tutti gli strumenti e gli spunti creativi necessari per dare forma a COD Black Ops Cold War, senza per questo abbandonare l'esperienza battle royale gratis di Warzone.

E che dire allora dell'incredibile popolarità raggiunta da Rocket League nel passaggio al free to play o del successo della formula scelta da Bungie con Destiny 2 Una Nuova Luce, e con il programma DCV, per inauguare la nuova fase tenuta a battesimo con l'espansione Oltre la Luce?

Per un ulteriore approfondimento, oltre ad ammirare il video che campeggia a inizio articolo vi consigliamo di leggere sulle nostre pagine lo speciale a firma di Giovanni Panzano sui 5 migliori giochi gratis del 2020, con un focus sui singoli titoli free to play elencati. Naturalmente, come di consueto vi invitiamo a farci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.