Quali sono i migliori giochi gratis del 2022? I giochi più belli da scaricare

Sono tantissimi i videogiochi gratis da scaricare su PC, tutte le principali console (PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch) e ovviamente su iPhone, iPad e dispositivi Android. Ma come orientarsi in una giungla con migliaia di giochi gratis da scaricare senza bisogno di spendere nulla? Ecco la nostra guida ai giochi gratis più belli del 2022.

Di seguito vi segnaliamo cinque tra i migliori giochi gratis da scaricare nel 2022, una selezione di quei giochi che non dovrebbero assolutamente mancare nella vostra ludoteca e capaci di regalare ore e ore di puro divertimento da soli o in multiplayer con gli amici.



Fall Guys gratis

Halo Infinite Multiplayer

Vampire The Masquerade Bloodhunt

Roller Champions

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Nel 2022, Fall Guys Ultimate Knockout è diventato gratis, questo vuol dire che uno dei giochi più famosi e popolari degli ultimi anni può essere scaricato a costo zero su tutte le console e PC. Il passaggio al modello free to play non ha comportato particolari disagi per i giocatori, gli acquisti in-app non sono invasivi ed il Pass a pagamento è opzionale, le modalità di gioco restano invece le stesse di sempre. Se volete iniziare a giocare, vi consigliamo di leggere la nostra guida per vincere tutte le partite di Fall Guys e nel momento in cui scriviamo è attualmente in corso la Stagione 2 Lupi Solitari , un buon momento quindi per provare (o concedere una seconda opportunità) lo sparatutto di 343 Industries. Halo Infinite è gratis su PC e console Xbox, l'esperienza completa con campagna single player è inclusa su Xbox Game Pass e PC Game Pass.Non proprio, perché Vampire The Masquerade Bloodhunt è sì un gioco stile Battaglia Reale ma in questo caso ci troviamo di fronte ad una vera e propria battaglia tra clan di Vampiri pronti a tutto pur di contendersi il dominio notturno della città di Praga. Ambientazione originale, gameplay semplice e veloce e personaggi accattivanti, Bloodhunt ha tutte le carte in regola per farvi divertire a lungo.Vi piace andare sui pattini? Come dite, si tratta di una attività noiosa? Dopo aver giocato acambierete idea. Il gioco Ubisoft prende ispirazione da Rocket League per proporre un vero e proprio gioco sportivo PvP di stampo futuristico, con atleti pronti a correre su velocissimi pattini, sfrecciando sui muri e schiacciando a canestro con un solo obiettivo: vincere tutti i tornei più prestigiosi!Chiudiamo la nostra rassegna con, gioco di carte free to play pubblicato da Konami che ha riscosso enorme successo nel 2022, conquistando decine di milioni di giocatori. Master Duel è un gioco di carte con migliaia di carte tratte dai principali set di Yu-Gi-Oh!, costruisci il tuo mazzo e sfida gli avversari per diventare il re di Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Vi serve un piccolo aiuto? Ecco la nostra guida alla creazione delle carte di Yu-Gi-Oh! Master Duel