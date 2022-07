I migliori giochi gratis di Dragon Ball: possibilità interessanti, non solo mobile

Dragon Ball è un media franchise che ha generato opere di qualsivoglia tipo, da film animati a live action, passando per action figure, giochi di carte collezionabili e ovviamente videogiochi (inutile citare manga e anime). A proposito del mondo del gaming, nel corso degli anni sono emersi titoli legati a Dragon Ball disponibili gratuitamente.

No, non si tratta solamente di giochi per dispositivi mobili. Infatti, tra versioni Lite, demo e produzioni in arrivo, ci sono molti titoli a cui dare un'occhiata in questa sede. Preparatevi: potreste trovare qualche gioco in grado di accompagnarvi per lungo tempo.

Dragon Ball Xenoverse 2 Lite

Una possibilità interessante offerta da Bandai Namco è quella relativa a Dragon Ball Xenoverse 2 Lite, che l'azienda giapponese descrive come "una versione condensata del gioco DRAGON BALL XENOVERSE 2 completo, con un numero selezionato di missioni storia e limitazioni sulla modalità online". Non si tratta dunque di una banale demo, bensì di una sorta di "variante free-to-play" del gioco.

Come spiegato sul portale ufficiale di Bandai Namco, si possono infatti giocare anche Battaglie online e Missioni online, nonché divertirsi insieme a utenti che hanno acquistato la versione completa del gioco. Certo, ci sono alcune limitazioni, ma capite bene che si tratta di una possibilità diversa dal solito e potenzialmente intrigante per un determinato tipo di giocatore.

Se volete scaricare Dragon Ball Xenoverse 2 Lite, potete procedere dal PlayStation Store o dal Microsoft Store. Se, invece, non conoscete il titolo in sé, che rappresenta un picchiaduro tutto sommato apprezzato dagli appassionati, potreste voler dare un'occhiata alla nostra recensione di Dragon Ball Xenoverse 2.

Dragon Ball Z Dokkan Battle

Tra i titoli gratuiti più apprezzati e scaricati in ambito mobile c'è Dragon Ball Z Dokkan Battle. Si fa riferimento a una produzione non esattamente semplice da descrivere a parole: forse la descrizione più adatta è quella di un ibrido tra un puzzle game e un gioco da tavolo. In ogni caso, il metodo migliore per comprendere per bene di cosa si tratta è scaricare gratuitamente il titolo dal Play Store o dall'App Store, nonché magari leggere la nostra recensione di Dragon Ball Z Dokkan Battle.

Dragon Ball Legends

Un altro titolo mobile ben noto, nonché scaricabile gratuitamente, è Dragon Ball Legends. Disponibile sia sul Play Store di Google che sull'App Store di Apple, si tratta di una produzione che ha attirato l'attenzione degli appassionati anche per via della presenza di una trama inedita, che include personaggi creati ad hoc direttamente da Akira Toriyama.

Il gameplay è basato sull'uso delle carte e il sistema di progressione risulta appagante, tanto che non sono in pochi coloro che si stanno divertendo ormai da anni con questo titolo mobile. Se volete approfondire la questione, potete in ogni caso fare riferimento alla nostra recensione di Dragon Ball Legends.

Demo di Dragon Ball Z: Kakarot

Apriamo una rapida parentesi sul mondo delle demo, che pur rappresentando delle possibilità più limitate rispetto a giochi completi e versioni Lite possono comunque consentire di divertirsi senza spendere alcunché. Tra l'altro, al giorno d'oggi non è più scontato che un titolo metta a disposizione una versione di prova gratuita, dunque vi farà piacere sapere che Dragon Ball Z: Kakarot offre questa opportunità.

Per chi non lo sapesse, il titolo uscito nel 2020 è un action RPG che si ispira all'anime di Dragon Ball Z. Potete approfondire la produzione mediante la nostra recensione di Dragon Ball Z: Kakarot, ma vi potrebbe interessare sapere che una demo gratuita vi aspetta su Steam, PlayStation Store, Microsoft Store e Nintendo eShop.

Demo di Super Dragon Ball Heroes World Mission

Un altro titolo tratto dal manga di Akira Toriyama a offrire una demo è Super Dragon Ball Heroes World Mission. Si tratta probabilmente di uno dei videogiochi meno noti tra quelli dedicati a Dragon Ball, ma il titolo sviluppato da Dimps rappresenta una produzione interessante anche solamente da provare.

Si fa infatti riferimento a un gioco di carte tattico, che tra l'altro dispone di una trama. Potreste voler dare un'occhiata alla nostra recensione di Super Dragon Ball Heroes World Mission per maggiori dettagli, mentre se volete provare il titolo gratuitamente potete fare riferimento a Steam o al Nintendo eShop (Super Dragon Ball Heroes World Mission è uscito su PC e Nintendo Switch).

Non dimentichiamoci di Dragon Ball The Breakers: sarà free to play?

Arrivati alla conclusione, è giunto il momento di svelarvi l'origine dell'idea di questo approfondimento: nel corso del 2022 dovrebbe uscire Dragon Ball: The Breakers. Quest'ultimo è un titolo multiplayer asimmetrico che prevede un massimo di 7 giocatori superstiti, intenti a fuggire dal Razziatore, controllato da un altro utente.

Per maggiori indicazioni potrebbe interessarvi consultare la nostra prova di Dragon Ball: The Breakers. Per il momento non sappiamo se il gioco sarà free to play, ma in passato si è fatto riferimento alla presenza di microtransazioni. Questo ha alimentato le voci di corridoio relative a un possibile modello di business di questo tipo.

No, non si fa riferimento a un titolo mobile, dato che Dragon Ball: The Breakers è in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. La data di uscita è ancora fissata per il 2022: staremo a vedere. Nel frattempo, risultava interessante approfondire un po' tutte le possibilità a vostra disposizione per giocare gratuitamente ai titoli legati a Dragon Ball presenti sul mercato.