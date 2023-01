Quali sono i migliori giochi gratis per Nintendo Switch?

Esistono giochi gratis per Nintendo Switch? Sì, su Nintendo eShop trovate una selezione di videogiochi gratis per la console ibrida della casa di Kyoto ma orientarsi nel mondo dei giochi gratis, free to play e free to start non è semplice, per questo abbiamo deciso di segnalarvi tre giochi che non potete assolutamente perdervi.

Fortnite

Iniziamo con Fortnite, il Battle Royale numero uno al mondo è disponibile da tanti anni anche su Nintendo Switch, in versione free to play. Il gioco è gratis, potrete però acquistare il Battle Pass oppure le skin dallo store in-game, senza però alcun obbligo. Se siete alla ricerca di un gioco gratis famoso e molto giocato, tuffatevi subito su Fortnite, non ve ne pentirete.

APEX Legends

La nostra seconda scelta è APEX Legends, un mix tra Battle Royale e Hero Shooter, un gioco nato sulla scia del successo di Fortnite e Overwatch, che ha saputo però distinguersi dalla concorrenza grazie ad un cast di personaggi particolarmente vivace e un gameplay solido. Anche APEX Legends adotta l'ormai collaudato sistema di stagioni portato al successo da Fortnite e PUBG, anche in questo caso è presente un Battle Pass opzionale con acquisti in-game non obbligatori.

Pokemon Unite

Un MOBA con i Pokemon? Per quanto inizialmente l'idea potesse sembrare bizzarra, Pokemon Unite è riuscito nell'intento di riscuotere un discreto successo di pubblico e critica. Un gioco che vi consigliamo di provare, anche se tendenzialmente si tratta di una produzione non del tutto ben bilanciata e dove l'economica in-game avrebbe bisogno di essere rivisitata per non tendere al Pay to Win. Ma in ogni caso, si può giocare anche senza spendere nulla e certamente non vi annoierete. Per saperne di più ecco la recensione di Pokemon Unite.