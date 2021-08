Quali sono i migliori giochi gratis per PC su Steam?

Da molti anni piattaforma e negozio digitale di riferimento per tutti i videogiocatori PC, il marketplace di Valve è al giorno d'oggi in grado di vantare all'interno del proprio catalogo tantissimi videogiochi su Steam, cifre che rendono la piattaforma digitale di Valve la più ricca di contenuti nel panorama videoludico attuale.

Se da un lato avere così tanta varietà di scelta è sicuramente un fatto positivo per il consumatore, che difficilmente non sarà in grado di trovare un prodotto di proprio gradimento all'interno del catalogo, questa situazione comporta anche la presenza di un rovescio della medaglia negativo: navigare efficacemente all'interno di un negozio digitale così ricco e variegato non è semplice, e un utente poco esperto potrebbe rischiare di avere brutte esperienze con gli acquisti su Steam. Ecco perché vogliamo proporvi una lista dei migliori giochi gratis disponibili su Steam, giocabili interamente senza sborsare un centesimo.

Destiny 2

Warframe

DOTA 2

War Thunder

Lodi Bungie è da qualche tempo disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme, tra cui anche Steam , avendo abbracciato la formula free-to-play. Scaricando gratuitamente Destiny 2 potrete quindi giocare la, dedicarvi alle numerose attività cooperative sui numerosi pianeti che costituiscono le ambientazioni del gioco - attività tra cui figurano, tra gli altri, icon boss finale - oppure gettarvi nella mischia delper dimostrare la vostra abilità contro gli altri giocatori, in modalità multigiocatore più classiche come deathmatch a squadre, tutti contro tutti e cattura la bandiera.Titolo che richiama alcune caratteristiche di Destiny 2, Warframe è unoin salsa sci-fi disponibile gratuitamente fin dal giorno del lancio, avvenuto nel lontano 2013. Da allora il gioco ha ricevuto aggiornamenti costanti che ne hanno migliorato l'aspetto tecnico e ne hanno arricchito la proposta ludica: al giorno d'oggi infatti Warframe è in grado di offrire ai giocatori un'ottima, con tante attività a disposizione da svolgere insieme ad amici o sconosciuti. Scarica Warframe gratis da Steam Dota 2, titolo che appartiene al genere dei MOBA, può essere considerato a tutti gli effetti come la: all’interno di un’arena simmetrica popolata da creature passive e altri elementi di interesse, due squadre di giocatori si scontrano per tentare di conquistare e distruggere la base del team avversario. Per farlo, ogni giocatore dovrà scegliere uno dei molti combattenti disponibili prima di scendere in campo, ciascuno dei quali possiede abilità, ruoli e tecniche di combattimento unici che permettono di creare team estremamente variegati e con numerosissime combinazioni diverse di eroi, le quali a loro volta permettono di affrontare ogni tipo di situazione. Scarica DOTA 2 da Steam

War Thunder è un free-to-play di Gaijin che permette ai giocatori di affrontarsi in serrate battaglie aeree, di terra e navali ambientate nel corso della Seconda Guerra Mondiale: ogni giocatore potrà prendere il controllo di un mezzo della propria fazione, sia esso un velivolo, un carro armato oppure una nave da guerra, e dovrà poi cercare di distruggere i mezzi avversari e conquistare i punti di controllo sulla mappa di gioco. Compiendo particolari azioni durante il match e vincendo le partite guadagnerete punti esperienza e valuta di gioco, i quali serviranno per migliorare il proprio arsenale ed acquistare nuovi mezzi sempre più potenti e performanti.

EVE Online

Uno dei più grandidi sempre, EVE Online è un prodotto più unico che raro nel suo genere : ambientato in un gigantescoospitato su un unico server, permette ai giocatori di vivere la propria esperienza di gioco personale tutti insieme, senza quindi suddividere la community su server differenti. Questa particolare caratteristica ha permesso ai giocatori, tra le altre cose, di creare ed influenzare direttamente il sistema economico virtuale del gioco, oltre ad essere stata la base per la nascita di fazioni di giocatori davvero molto numerose che si sono date battaglia a vicenda nel corso degli anni, dando vita a, in cui migliaia di navi spaziali virtuali (ma ciascuna delle quali valutabile anche con una cifra in denaro reale) sono state completamente distrutte. EVE Online risulta quindi essere una sorta di, in cui ogni giocatore può scegliere di essere un commerciante, un estrattore di minerali, un mercenario, un pirata oppure un soldato, vivendo la propria epopea personale nell’enorme universo del gioco.