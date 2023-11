Migliori giochi gratis PS5 che dovreste proprio giocare a novembre: non ve ne pentirete!

Non sapete a cosa giocare in queste piovose giornate d'autunno, i soldi sono pochi e i giochi della vostra libreria li conoscete a memoria? Niente paura, veniamo subito in vostro soccorso segnalandovi cinque giochi gratis per PS5 da scaricare a novembre e che vi garantiranno ore di puro divertimento a costo zero.

Abbiamo scelto cinque giochi free to play per PlayStation 5 scaricabili gratis da PlayStation Store, la maggior parte dispongono di un Season Pass opzionale a pagamento, oltre ad offrire gettori extra a pagamento, ma potrete comunque giocare a lungo senza bisogno di spendere nulla.

Phantom Blade Executioners

è il prequel gratis di Phantom Blade Zero , un Action RPG dallo stile grafico affascinante e dal gameplay votato all'azione.Se amate i giochi d'azione a scorrimento questo titolo vi conquisterà e noi vi consigliamo di scaricarlo subito!

Download Phantom Blade Executioners

Fortnite OG

Siete stufi di Fortnite e lo avete abbandonato da anni, rimpiangendo le prime leggendarie stagioni? Perfetto, allora sarete felici di sapere che da oggi Fortnite diventa Fortnite OG con la nuova stagione, che rivisita il leggendario passato del Battle Royale dal Capitolo 1 della stagione 5 fino al Capitolo 1 della Stagione X. Sapete cosa vuol dire? Carrelli della spesa, fucile a pompa e la cara vecchia isola!

Scarica Fortnite OG gratis

Overwatch 2 L'Ascesa dell'Oscurità Stagione 7

Overwatch 2 giunge alla stagione 7 con tante novità tra cui la modalità co-op Sfide di Sanctuarium in collaborazione con Diablo con tre boss agguerritissimi: Roadhog Macellaio, Wrecking Ball Azmodan e Moira Lilith. E ancora, una nuova mappa nelle isola Samoa, Sombra con un nuovo kit di abilità e le due modalità aggiuntive La Vendetta di Junkenstein e Furia della Sposa.

Scarica Overwatch 2 gratis

Disney Speedstorm

Come Mario Kart, con i personaggi Disney e Pixar. Disney Speedstorm è un gioco di corse arcade non troppo originale ma con una buona dose di fascino. Le piste sono ispirate a film come Pirati di Pirati dei Caraibi, Il Libro della Giungla, Monsters & Co., Toy Story e tanti altri, inoltre il roster è estremamente vario e include tra gli altri personaggi come Topolino, Paperino e Buzz Lightyear.

Download Disney Speedstorm gratis

My Hero Ultra Rumble

co-op e versus ambientato nel mondo di My Hero Academia, un brawler veloce e frenetico con uno stile grafico che riprende ovviamente quello della celebre serie anime.Non è un gioco per tutti ma gli amanti di My Hero Academia non resteranno delusi.