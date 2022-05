I migliori giochi gratis per PS5 da scaricare, link per il download

Non è un mistero che sul PlayStation Store esistano diversi giochi gratis per PS5 da scaricare, ma quali sono quelli da non perdere assolutamente? Tra decine di giochi gratis e free to play per PlayStation 5 non è semplice orientarsi ma non vi preoccupate, veniamo noi in vostro soccorso.

Iniziamo con Fortnite gratis per PS5, il Battle Royale più famoso al mondo è scaricabile a costo zero anche su PlayStation 5, se siete amanti del genere vi segnaliamo inoltre Apex Legends per PS5 gratis, assolutamente da giocare anche Genshin Impact, uno dei giochi online più amati degli ultimi anni, un download assolutamente consigliato.

La versione gratis di Destiny 2 è un ottimo punto di partenza per iniziare a scoprire la saga di Bungie, dal momento che questa edizione viene continuamente aggiornata con eventi e altri contenuti così come l'edizione premium a pagamento. Anche Warframe gratis viene massicciamente supportato a quasi dieci anni dal lancio e il consiglio è quello di provarlo, se amate il genere degli action Sci-Fi, non ve ne pentirete.

Passando a titoli più recenti citiamo invece Vampire Bloodhunt gratis per PS5, un Battle Royale a base di vampiri, oltre a eFootball 2022 gratis e Yu-Gi-Oh Master Duel per PlayStation 5, uno dei videogiochi più popolari degli ultimi mesi con oltre 30 milioni di download.