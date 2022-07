Migliori giochi gratis da scaricare nel weekend: c'è anche Wonder Boy The Dragon's Trap!

Non sapete cosa giocare in questo caldo weekend di luglio e avete un budget ristretto? Non vi preoccupate, ci pensiamo noi, segnalandovi una serie di giochi gratis per PC, console e piattaforme mobile capaci di intrattenervi nel fine settimana (e oltre) a costo zero.

Non possiamo che iniziare con Wonder Boy The Dragon's Trap gratis su Epic Games Store, avete tempo fino al 21 luglio per aggiungere il gioco alla vostra libreria, resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo. Davvero un bel regalo, sopratutto se avete adorato il gioco originale degli anni '80.



Capcom regala un pacchetto di contenuti per Monster Hunter Rise Sunbreak con tanti bonus in-game, un DLC gratis per festeggiare il traguardo delle tre milioni di copie vendute. Su EA Origin potete scaricare gratis tutte le espansioni di Dragon Age Origins, Dragon Age 2, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, da segnalare anche il bonus gratis Genshin Impact per gli abbonati PlayStation Plus.



Lo sapevate? Ci sono tanti videogiochi LEGO gratis da scaricare tra cui LEGO Tower e LEGO Legacy Heroes Unboxed. Non perdete anche la nostra selezione dei migliori videogiochi gratis sui dinosauri, infine vi segnaliamo che l'Alpha di Star Citizen è giocabile gratis fino alle 23:59 di venerdì 15 luglio.