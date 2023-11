Quali sono i migliori giochi gratis del 2023? La Top 10 di Xbox Italia

Dopo aver sfogliato la Top 10 dei migliori videogiochi del 2023 secondo Metacritic, i curatori dei social di Xbox Italia si focalizzano sulle esperienze free-to-play per stilare l'elenco dei 10 migliori gratuiti del 2023.

Come da tradizione per i GaaS e le cosiddette esperienze interattive freemium, molti dei titoli in elenco non sono stati lanciati nel 2023 ma continuano ad essere in cima alle classifiche dei videogiochi più fruiti dalla community proprio in virtù del coinvolgimento costante che riescono a offrire ai propri appassionati tra update gratuiti, fasi stagionali e contenuti sempre nuovi.

Nella Top 10 (rigorosamente in ordine sparso) di Xbox Italia troviamo così i sempreverdi Fortnite Battaglia Reale e Fall Guys insieme a videogiochi di recente uscita come l'arcade racer Disney Speedstorm e l'esplosivo sparatutto in arena The Finals (nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di The Finals, distruzione totale in stile Battlefield Bad Company 2).

Tra i tanti titoli free-to-play consigliati da Xbox Italia, da fruire tanto su Xbox One e Series X|S quanto su PC e sistemi mobile (e nella grande maggioranza dei casi anche in multipiattaforma su PlayStation) abbiamo poi The Sims 4, Call of Duty Warzone, Apex Legends, Halo Infinite, League of Legends e Overwatch 2.

Chi vi scrive coglie infine l'opportunità per suggerirvi altri titoli 'non in menù' come Rocket League, Enlisted, World of Tanks, Warframe, Crossout, Path of Exile e Genshin Impact: e voi, con quali videogiochi free-to-play vi divertite maggiormente? Fatecelo sapere con un commento.