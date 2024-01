I migliori giochi horror del 2023, la classifica

Siete amanti dei videogiochi horror ma siete rimasti indietro con le ultime uscite? Vi proponiamo allora un elenco con gli esponenti del genere arrivati nel corso del 2023 che hanno ottenuto il miglior punteggio su Metacritic.

Resident Evil 4 Remake (93/100)

Uno degli horror migliori dell’anno è sicuramente Resident Evil 4 Remake, che prosegue quella che ormai è una tradizione di Capcom. Il gioco, che è persino stato tra i candidati a ‘Gioco dell’anno’ agli ultimi The Game Awards - non senza scatenare polemiche -, è stato apprezzato tanto dal pubblico quanto dalla critica. Il lavoro svolto dall’azienda di Osaka non ha coinvolto esclusivamente il comparto tecnico, che è uno spettacolo anche sulle console di ultima generazione, ma anche e soprattutto il gameplay. Grazie al Remake, il titolo con protagonista Leon S. Kennedy ha abbandonato il vecchio sistema di mira e, come tutti gli shooter in terza persona moderni, è finalmente possibile sparare e mirare contemporaneamente. Come se non bastasse, gli sviluppatori hanno anche implementato un nuovo sistema di combattimento corpo a corpo, grazie al quale il giovane soldato può non solo colpire i nemici con il suo coltello, ma anche eseguire parate perfette per evitare di essere afferrato o colpito brutalmente.

Dead Space Remake (89/100)

Al secondo posto della classifica dei migliori horror del 2023 secondo Metacritic troviamo Dead Space Remake, il rifacimento del celebre titolo Visceral Games ad opera di EA Motive. In questo caso, il team di sviluppo si è concentrato principalmente sull’aspetto tecnico, visto che il remake di Dead Space vanta un comparto grafico all’avanguardia grazie alle potenzialità del Frostbite Engine, il motore Electronic Arts usato nella sua ultima iterazione. Ciò non significa che non vi siano altre novità, poiché in questo remake troviamo anche alcune piccole modifiche al gameplay, come la possibilità di esplorare liberamente le aree a gravità zero o quella di utilizzare le abilità cinetiche per impalare i nemici. Come se non bastasse, la nuova versione del survival horror ha anche dato una voce ad Isaac Clarke, protagonista che nell’originale non proferisce parola per l’intera avventura. Per approfondire, potete leggere la nostra recensione di Dead Space Remake.

Alan Wake 2 (88/100)

A mani basse uno dei migliori giochi del 2023, Alan Wake 2 occupa solo la terza posizione nella classifica di Metacritic, con un solo punto in meno rispetto a Dead Space Remake. L’universo creato da Remedy Entertainment si è espanso ulteriormente con la nuova avventura che ha come protagonisti lo scrittore e l’agente Saga Anderson, che devono affrontare situazioni terrificanti per sconfiggere un nemico particolarmente insidioso. Il sequel dell’acclamato Alan Wake è stato apprezzato non solo per il gameplay, che ha compiuto enormi passi in avanti rispetto al suo predecessore, ma anche per l’ottimo comparto tecnico (si tratta di uno dei giochi con la miglior grafica del 2023) e per la componente narrativa, in grado di stupire continuamente il giocatore. Per saperne di più, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di Alan Wake 2.