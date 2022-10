Quali sono i migliori giochi horror gratis su PlayStation Plus?

Halloween si avvicina e se siete abbonati al servizio PlayStation Plus troverete in catalogo tantissimi giochi horror per PlayStation 4 e PlayStation 5. Ce ne sono davvero tantissimi e orientarsi non è semplice, per questo vogliamo aiutarvi nella scelta segnalandovi i migliori giochi horror su PlayStation Plus.

Iniziamo citando Until Dawn di Supermassive Games, autori anche di The Quarry e The Dark Pictures Anthology, Until Dawn è un gioco che riprende il filone dei Teen Horror (molto popolare al cinema tra la fine degli anni '90 e la prima metà degli anni 2000) per proporre un'esperienza che non mancherà di affascinare gli appassionati del genere.

Se cercate un gioco multiplayer vi consigliamo invece Dead by Daylight mentre tornando alle esperienza single player ci sentiamo di raccomandarvi il primo Little Nightmares, avventura dalle tinte oscure e dall'estetica lugubre.

Impossibile poi lasciarci sfuggire Resident Evil Director's Cut, un vero classico del genere survival horror e per quanto non siano propriamente appartenenti al genere horror, potrebbe essere la notte di Halloween l'occasione giusta per provare Days Gone e Returnal, quest'ultimo disponibile solo su PlayStation 5. Infine, Zombie Army 4 Dead War placherà sicuramente la fame di coloro che sono alla ricerca di un gioco horror a base di zombie.