Quali sono i migliori giochi horror e quelli più paurosi?

Il filone videoludico degli horror ha sempre vissuto diversi periodi di alti e bassi per quanto riguarda la qualità dei prodotti offerti, ma alcuni titoli si sono distinti in maniera particolare per la loro abilità nell'incutere paura nei giocatori.

Uno dei più famosi e apprezzati videogiochi horror di sempre è sicuramente Resident Evil 2, recentemente riproposto sul mercato tramite un ottimo remake dell'originale. Il secondo capitolo della famosa saga di Capcom, che si prepara ora ad accogliere Resident Evil Village, è forse quello più rappresentativo dell'intera serie, grazie al connubio tra il carisma e la caratterizzazione dei personaggi, la qualità della narrazione e delle soluzioni di gameplay adottate, che mettono costantemente ansia e tensione al videogiocatore, senza disdegnare l'utilizzo di alcuni jumpscare. Non possiamo poi non citare Resident Evil 7 Biohazard, gioco che ha rinnovato la saga Capcom riscuotendo enorme successo.

Insieme a Resident Evil 2 possiamo citare anche Resident Evil 3 Nemesis (qui la recensione di Resident Evil 3 Remake), anch'esso interessato da un remake, nel quale viene introdotto il Nemesis, un nemico formidabile che per tutta la durata del gioco metterà ansia e pressione ai giocatori, inseguendoli e cercando di impedirgli di procedere. Un altro prodotto appartenente al genere horror, piuttosto recente e molto apprezzato da critica e pubblico, è Alien Isolation. In questo titolo su licenza dovrete vagare all'interno di una stazione spaziale abbandonata, cercando una via d'uscita e al contempo evitando di essere catturato dall'alieno, che vi braccherà costantemente creando una continua sensazione di ansia e paura.



Chiaramente anche Outlast e Outlast 2 hanno un ruolo di rilievo nel panorama horror, così come la serie Amnesia e The Evil Within di Shinji Mikami (a voi la recensione di The Evil Within 2), papà di Resident Evil. Infine, impossibile non citare i diversi capitoli della serie di Silent Hill, una delle saghe capostipiti del genere horror e i cui capitoli sono tutt'oggi considerati tra i migliori esponenti del genere per via della paura e dell'inquietudine che erano in grado di generare nel giocatore. Per questo motivo i numerosi appassionati della serie sperano di poter vedere presto un remake o un nuovo capitolo, che si vocifera possano arrivare a breve su PlayStation 5.