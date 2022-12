I migliori giochi indie del 2022 secondo IndieDB: c'è anche Vampire Survivors

Non solo grandi kolossal: nel 2022 anche il panorama indie ha offerto produzioni di elevata caratura che hanno conquistato il cuore degli appassionati, grazie ai loro concept originali e le ottime idee messe in campo dagli autori.

Di fronte a centinaia di produzioni, quali sono stati i migliori indie degli ultimi 12 mesi? Il portale IndieDB, uno dei più autorevoli al mondo per quanto riguarda questo specifico settore videoludico, ci offre una panoramica chiara grazie ai suoi Awards ufficiali, lasciando poi spazio anche alla voce dei propri lettori. Tra le produzioni citate troviamo opere molto apprezzate come Vampire Survivors, Isonzo e Cult of the Lamb. Ecco le produzioni indipendenti premiate dalla testata:

I premi di IndieDB

Miglior gioco single player - Turbo Overkill

Miglior gioco multiplayer - The Matriarch

Gioco più creativo - Fashion Police Squad

Miglior direzione artistica - Night at the Gates of Hell

Premio della Community - Cult of the Lamb

Miglior gioco VR - Trover Saves the Universe

Miglior gioco cooperativo - Monster Prom 3: Monster Roadtrip

Miglior gameplay - Vampire Survivors

Miglior narrativa - Potionomics

Gioco più anticipato - Stormgate

I migliori secondo i lettori

Isonzo Vampire Survivors Turbo Overkill Prodeus Lords and Villeins PlateUp! Bob: A Thousands Lives The AMC Squad Nightmare Reaper The Mensional

I giochi più attesi dai lettori

Peripeteia Espresso Tycoon Starship Simulator Entrudo Zoria: Age of Shattering Soul Passage Ale Abbey - In Hops We Trust Deep Space Noir Godsworn Mythlink

Cosa ne pensate delle premiazioni di IndieDB? Siete d'accordo oppure altri titoli meritavano i riconoscimenti più ambiti?