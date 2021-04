I migliori giochi indie per Nintendo Switch scontati fino all'80% su eShop

Nintendo lancia i Saldi Indie World sul Nintendo eShop, con oltre 400 giochi indipendenti in offerta sull'eShop scontati fino all'80% sul prezzo di listino. La promozione riguarda centinaia di giochi, ecco i titoli più interessanti da non perdere.

Tra le offerte in evidenza sul Nintendo eShop troviamo Manifold Garden a 12.59 euro, GRIS a 6.79 euro (invece di 16.99 euro), Hotline Miami Collection (include Hotline Miami e Hotline Miami 2) a 6.24 euro invece di 24.99 euro e ancora Sea of Solitude Director's Cut Edition a 13.99 euro, Katana Zero a 8,99 euro e OlliOlli Stance a soli 2,99 euro.



Si continua con il fenomeno Hades a 19.99 euro, Haven a 19.99 euro, John Wick Hex a 11.99 euro, Shantae and the Seven Sirens a 19.59 euro e Wandersong a 4,99 euro. La lista potrebbe continuare ancora a lungo, lasciamo a voi il piacere di scoprire tutti gli altri titoli in offerta sul Nintendo eShop.

Il Nintendo Indie World di aprile ha svelato l'arrivo su Switch di oltre venti giochi provenienti dal panorama indipendente tra cui Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge di DotEmu, The House of the Dead Remake, Cris Tales, FEZ, Oxenfree 2 Lost Signals e GetsuFumaDen Undying Moon di Konami, solamente per citarne alcuni.