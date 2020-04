I migliori giochi LEGO per bambini e famiglie in offerta su PS4

Warner Bros Interactive Entertainment annuncia una promozione dedicata ai titoli LEGO per dare alle persone ulteriori possibilità di scelta, soprattutto in un periodo in cui è ancora più importante per i ragazzi affiancare allo studio e ai compiti momenti di svago sano.

L’iniziativa rientra nell’ambito degli Sconti di Primavera promossi sul PlayStation Store che propongono numerosi giochi a prezzi ridotti nel corso del mese di aprile. In questo modo, è possibile scegliere uno o più giochi tra quelli presenti nel catalogo LEGO accedendo alla versione digitale per PlayStation 4, a partire da 13 euro fino a un massimo di 30 euro, risparmiando dal 50% all’80% sul prezzo originale.

Secondo la promozione, da oggi al 15 aprile è possibile scegliere tra grandi titoli come LEGO Jurassic World (€12.99), LEGO Star Wars (€14.99), LEGO Batman 3 Premium (€14.99), LEGO Harry Potter (€17.99), LEGO Movie 2 (€19.99), LEGO Marvel’s Avengers Deluxe (€19.99) oppure LEGO DC Supervillains Deluxe (€24.99). L’elenco di titoli disponibili dal 15 aprile al 29 aprile include LEGO Worlds (€12.99), LEGO Ninjago (€17.99), LEGO Marvel Collection (€29.99) e LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe (€14.99).