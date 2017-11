Migliori giochi di Mario secondo Polygon: New Super Mario Bros U al primo posto

La redazione di Polygon ha pubblicato la classifica dei migliori giochi di, limitandosi a prendere in esame solamente i capitoli principali della serie platform, escludendo quindi gli spin-off come

Il risultato è probabilmente destinato a far discutere, la classifica vede New Super Mario Bros U al primo posto, seguito da Super Mario Bros 3 e Super Mario Odyssey.

Migliori Giochi Super Mario

New Super Mario Bros U Super Mario Bros 3 Super Mario Odyssey Super Mario Galaxy 2 Super Mario 3D World Super Mario World Super Mario Galaxy Super Mario Bros Super Mario 3D Land New Super Mario Bros Wii Super Mario 64 Super Mario Land 2 Super Mario Bros 2 USA New Super Mario Bros 2 Super Mario Land Super Mario Sunshine New Super Mario Bros Super Mario Bros The Lost Levels

In classifica trovano spazio anche Super Mario 3D World, Super Mario Galaxy, Super Mario 64 e Super Mario Land 2, mentre in chiusura troviamo Super Mario Sunshine, New Super Mario Bros e Super Mario Bros The Lost Levels. Cosa ne pensate di questa classifica?