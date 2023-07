I migliori giochi della prima metà del 2023: da RE4 a Zelda Tears of the Kingdom

La prima metà del 2023 si è conclusa, portandoci in dote già diverse produzioni di altissimo livello capaci di conquistare la larga maggioranza di critica e pubblico. La seconda parte dell'anno si prospetta assai ricca, dunque è il momento giusto per riflettere sui migliori giochi del 2023 finora pubblicati.

Di seguito, ecco i sei titoli che ci hanno convinto maggiormente, imperdibili per i fan e per chi cerca altri grandi titoli con cui intrattenersi:

Diablo IV

Il ritorno di Diablo non poteva essere migliore. Diablo IV ha saputo convincere appieno grazie alla sua struttura ludica ulteriormente perfezionata rispetto alle passate iterazioni del brand ed i suoi ricchi contenuti. rivelandosi una scelta impeccabile per il multiplayer cooperativo ma regalando soddisfazioni anche a chi vuole giocare in single player. In qualunque modo la si veda, quindi, l'opera targata Blizzard Entertainment ha tutto ciò che serve per tenervi incollati allo schermo per decine di ore.

Final Fantasy XVI

Square Enix lo aveva detto subito: Final Fantasy 16 non avrebbe soddisfatto tutti i fan per via della profonda rottura con il passato ed una virata decisamente marcata verso la pura azione. Questo però non toglie che Final Fantasy XVI si sia imposto come uno dei prodotti più interessanti e coinvolgimenti della prima metà del 2023, un ritorno in grande stile per il brand con un'opera sicuramente di rottura con il passato, ma capace di tenere incollati allo schermo grazie alla sua storia appassionante e la spettacolarità di combattimenti e boss fight.

Resident Evil 4 Remake

Ancora una volta Capcom ha realizzato un vero e proprio manuale su come realizzare un remake davvero degno di tal nome. Resident Evil 4 Remake rinnova il capolavoro originale del 2005 e lo modernizza nel miglior modo possibile, presentandosi fedele al passato ma al tempo stesso rendendolo più attuale ed al passo con i tempi grazie ad alcuni azzeccati cambiamenti capaci davvero di migliorare quanto visto nel 2005, soprattutto sul piano narrativo. Un Action/Horror semplicemente memorabile, non solo per i fan ma anche per gli amanti del genere.

Star Wars Jedi Survivor

L'attesissimo seguito di Star Wars Jedi Fallen Order non ha deluso le aspettative: Star Wars Jedi Survivor prende quanto fatto dal predecessore e lo eleva all'ennesima potenza con un sistema di combattimento approfondito, scenari di gioco più ampi e ricchi di innumerevoli possibilità, ed una storia che approfondisce in maniera convincente il racconto cominciato quattro anni prima. Electronic Arts e Respawn Entertainment ci hanno messo impegno e dedizione con questa nuova avventura nell'universo di Star Wars, al netto di alcuni inciampi in ambito tecnico.

Street Fighter 6

La nostra recensione di Street Fighter 6 lo dice chiaro e tondo: mai nessun Picchiaduro moderno si era spinto così lontano, non solo in termini di offerta contenutistica ma anche per l'elevata qualità di ogni singola modalità presente nel gioco. Street Fighter 6 è un autentico tripudio di stile e giocabilità, curatissimo in ogni particolare del rinnovato sistema di combattimento e studiato per venire incontro alle esigenze dei veterani così come dei neofiti. Il risultato finale è un'opera che non può mancare nella collezione di ogni giocatore.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Si è fatto attendere piuttosto a lungo, ma al suo esordio su Nintendo Switch si è confermato l'opera monumentale attesa da tutti gli appassionati. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è un autentico kolossal, che riprende la base dell'illustre predecessore Zelda Breath of the Wild e lo eleva all'ennesima potenza aggiungendoci nuovi scenari ed infinite possibilità aggiuntive grazie ai nuovi poteri a disposizione di Link. Il risultato finale è un opera divenuta un classico istantaneo ed un punto di riferimento irrinunciabile per i possessori della console ibrida Nintendo.

Diteci però anche la vostra: quali ritenete siano i migliori giochi del 2023 pubblicati tra gennaio e giugno?