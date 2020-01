I migliori giochi mobile gratis di Dragon Ball e DBZ per iPhone e Android

Mancano ancora alcuni giorni all'approdo di Dragon Ball Z: Kakarot sul mercato videoludico: per ingannare l'attesa Everyeye vi conduce alla scoperta di una particolare selezione di titoli dedicati proprio a Dragon Ball.

Negli anni, l'opera nata dalla matita di Akira Toriyama ha ispirato un corposo numero di sviluppatori, alcuni dei quali hanno scelto di portare la fortunata serie manga su piattaforme mobile. Da Dragon Ball Dokkan Battle a Dragon Ball Legends, passando per Dragon Ball Awakening e Dragon Ball Strogest Warrior, abbiamo realizzato un video interamente dedicato ai migliori giochi mobile a tema Dragon Ball e Dragon Ball Z disponibili su iPhone e Android. La selezione ha incluso esclusivamente titoli che hanno scelto l'approccio free-to-play e che risultano dunque accessibili in maniera gratuita. Per partire alla scoperta di questo interessante sottobosco videoludico, non vi resta che immergervi nel filmato che trovate direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una una buona visione!

In chiusura, ricordiamo che Dragon Ball Z: Kakarot è attualmente in sviluppo presso gli studi di CyberConnect2. L'action RPG sarà disponibile a partire dal prossimo 17 gennaio su PlayStation 4, Xbox One e PC: in merito a quest'ultima versione, segnaliamo che sono stati recentemente resi noti i requisiti di sistema di Dragon Ball Z Kakarot.