Quali sono i migliori giochi multiplayer cross platform?

Sono ormai tantissimi i giochi cross platform, ovvero che permettono di giocare insieme o contro indipendentemente dalla piattaforma posseduta, senza limiti dunque tra PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One e Series X/S, Nintendo Switch e in alcuni casi piattaforme mobile.

Stilare una lista completa è ovviamente impossibile dato che la situazione è in continua evoluzione tuttavia possiamo sicuramente suggerirvi i migliori giochi cross platform per PC, console e smartphone/tablet iPhone e Android.

Non possiamo che iniziare con Fortnite, il videogioco che ha convinto Sony a cambiare idea sul cross-play/cross-platform, aprendo l'ecosistema PlayStation al gioco con altre piattaforme. Anche Rocket League è un ottimo esempio di gioco cross-play così come il Battle Royale Call of Duty Warzone e i suoi fratelli maggiori Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Black Ops Cold War.

Anche No Man's Sky supporta il cross platform su PC, PlayStation e Xbox mentre se cercate un gioco d'azione frenetico e veloce vi consigliamo Brawlhalla disponibile su tutte le console (tra cui Nintendo Switch e PC). Minecraft è un altro ottimo esempio di supporto cross play ben implementato su tutti i sistemi, così come World of Warships Legends e altri titoli di Wargaming come World of Tanks.

Amanti dei giochi di carte? Allora Hearthstone fa al caso vostro mentre se state cercando un MMO potete optare per Final Fantasy XIV Online o Phantasy Star Online 2. Infine chiudiamo segnalandovi Apex Legends, gioco cross play per PC, PS4 e Xbox One, in arrivo a marzo anche su Nintendo Switch.