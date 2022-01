I migliori giochi NFT e play-to-earn: quali scegliere a inizio 2022?

L'universo dei giochi basati su tecnologia blockchain si sta espandendo a macchia d'olio con titoli e concept più o meno interessanti, talvolta tuttavia complessi da trovare per via dell'incessante pubblicazione e presentazione di nuovi progetti.

Nel corso dell'anno cercheremo di focalizzarci proprio su questo punto, la scoperta dei progetti più interessanti e promettenti man mano che ne verremo a conoscenza. Per il momento, però, occorre fare il punto della situazione sui giochi più gettonati all'inizio del nuovo anno.

Decentraland

Nel nostro approfondimento sui migliori metaversi abbiamo parlato anche e soprattutto di Decentraland: un Metaverso, appunto, in cui l'utente è chiamato a vivere le proprie avventure digitali in un mondo in cui ogni tassello, compresa la terra su cui si cammina, è registrato all'interno della blockchain. In realtà il Metaverso non si propone solo come un gioco fine a sé stesso. In effetti, si tratta di un mondo in continua evoluzione, decentralizzato e totalmente digitale in cui vivere esperienze, socializzare e perché no, anche guadagnare denaro. La valuta di gioco è MANA, con un valore nel mondo reale, mentre ogni oggetto e blocco di terreno è un NFT e può essere acquistato oppure messo all'asta.

The Sandbox

Non si può parlare di mondi su blockchain senza citare il gioco in cui si può diventare vicini di casa di Snoop Dogg. Stiamo parlando dell'attesissimo The Sandbox, un Metaverso che, al pari di Decentraland, integra asset di qualunque tipo tutti registrati su blockchain e quindi commercializzabili. La parte più intrigante del progetto è probabilmente la possibilità di creare giochi su The Sandbox gratuitamente utilizzando i tool messi a disposizione dal team, per poi venderli arricchendo l'universo di gioco di nuovi elementi. La moneta ufficiale di questo mondo digitale si chiama SAND ed è una criptovaluta scambiabile anche sui principali exchange, mentre gli appezzamenti di terreno prendono il nome di LAND e anche questi sono acquistabili all'asta. Purtroppo, però, le altissime richieste hanno reso particolarmente costoso comprare terra digitale su Decentraland e The Sandbox.

Gods Unchained

Dell'ultima fatica di Immutable ne abbiamo già parlato nel nostro ultimo approfondimento sul funzionamento di Gods Unchained, un gioco di carte collezionabili in cui gli asset sono proprio il contenuto delle bustine e dei deck. Ogni carta collezionabile rappresenta un NFT e le meccaniche di gioco ricordano per certi versi Magic The Gathering e HeartStone. All'interno del gioco, è possibile acquistare e vendere secondo un particolare modello play-to-earn che consente di guadagnare e spendere GODS, una criptovaluta attualmente già listata sui principali exchange, tra cui Coinbase.

Illuvium

Di questo gioco di esplorazione avrete già sentito parlare. Si tratta di un free roaming con battaglie in modalità Auto-battler in cui saremo chiamati a collezionare e schierare i nostri Illuvial, creature magiche che ci accompagneranno nel corso delle nostre avventure. A garantire la profondità del gameplay ci penseranno classi, affinità e bonus da ottenere combinando strategicamente i nostri amici sulla scacchiera per ottenere effetti sinergici. La modalità play-to-earn qui è implementata proprio nelle creature di gioco che non sono altro che degli NFT, collezionabili per rarità o edizioni particolari.

Axie Infinity

Non potevamo non concludere la carrellata dei titoli più interessanti del 2021 e inizio 2022 se non con uno dei modelli di gioco più iconici del lotto. Parliamo del Metaverso NFT di Axie Infinity, sviluppato da Sky Mavis. In questo mondo di gioco l'utente viene invitato ad allevare e allenare delle coloratissime creature virtuali da schierare sul campo di battaglia con modalità di pokémoniana memoria. Durante il gioco, si verrà ricompensati attraverso SLP (Smooth Love Potion) che possono essere poi scambiati a loro volta nei più comuni exchange.