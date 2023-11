I migliori giochi per Nintendo Switch a meno di 10 euro per il Black Friday

E' tempo di Black Friday anche su Nintendo eShop e per l'occasione vi segnaliamo una selezione di giochi per Switch in offerta a meno di 10 euro, cifra che vi permetterà di acquistare giochi indie, AA e AAA datati ma ancora oggi interessanti.

Qualche esempio? Need for Speed Hot Pursuit Remastered costa 7.99 euro, Unravel Two è in vendita a 3.89 euro mentre LEGO Worlds costa 4,49 euro. LEGO Marvel Super Heroes 2 è in vendita a 7.19 euro, da segnalare anche Dragon's Dogma Dark Arisen di Capcom a 5.09 euro, Hot Wheels Unleashed a 7.49 euro, Inside a 1.99 euro e Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy a 9,89 euro.

Assolutamente da citare Contra Anniversary Collection a 1.99 euro (include Contra Arcade, Super Contra, Contra NA, Contra JP, Super C, Contra III The Alien Wars, Operation C, Contra Hard Corps, Super Probotector Alien Rebels e Probotector) e Castlevania Anniversary Collection allo stesso prezzo (include Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania III Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines, Kid Dracula e il contenuto aggiuntivo History of Castlevania Book of the Crescent Moon).

Infine, GRIS è in sconto a 4.24 euro, Lost in Random costa 3.89 euro e Broforce è in super offerta a 2,99 euro.