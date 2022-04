I migliori giochi per Nintendo Switch a meno di 10 euro con i nuovi sconti

Nuova ondata di sconti su Nintendo eShop, sono partiti i saldi action per Nintendo Switch e noi come di consueto non abbiamo perso tempo, andando subito a vedere quali sono le migliori offerte nella fascia di prezzo fino a dieci euro. E vi assicuriamo, non mancano le sorprese...

Ad esempio Little Nightmares Complete Edition costa 6.99 euro, Summer in Mara è in offerta a 9.89 euro e Capcom Beat em Up Bundle costa 9.99 euro, ottimo prezzo per una collection rètro che include ben sette diversi picchiaduro a scorrimento della casa di Osaka: Final Fight, Captain Commando, The King of Dragons, Knights of the Round e Warriors of Fate, Armored Warriors e Battle Circuit.

Namco Museum Archives Volume 1 costa 4.99 euro e include Galaxian, Pac-Man, Xevious, Mappy, Dig Dug, The Tower of Druaga, Sky Kid, Dragon Buster, Dragon Spirit The New Legend, Splatterhouse Wanpaku Graffiti e Pac-Man Championship Edition. The Sinking City è in offerta a 9.99 euro, Star Wars Knights of the Old Republic è in offerta a 9.25 euro mentre il coloratissimo Sonic Mania costa 9,99 euro.

Da segnalare anche Among Us a 3.21 euro, Ni No Kuni La Minaccia della Strega Cinerea a 9.59 euro, Sid Meier's Civilization 6 a 8.99 euro e Okami HD di Capcom a 9,99 euro.