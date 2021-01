Quali sono i migliori giochi di sempre per Nintendo Switch

Nintendo Switch è in commercio da quasi quattro anni e in questo lasso di tempo sono tanti i giochi di successo pubblicati per la console ibrida della casa di Kyoto, ma quali sono i migliori giochi Nintendo Switch in assoluto?

Basandosi sul Metascore di Metacritic il miglior gioco per Nintendo Switch è The Legend of Zelda Breath of the Wild con un voto di 97/100, seguono Super Mario Odyssey, Divinity Original Sin II Definitive Edition, Hades, Undertale, Ori and the Will of the Wisps, Super Smash Bros Ultimate, Celeste, Bayonetta 2 e Mario Kart 8 Deluxe, solo per quanto riguarda le prime dieci posizioni.

Impossibile però non citare altri titoli di enorme successo come Dragon Quest XI S Echi di un'Era Perduta Edizione Definitiva, Animal Crossing New Horizons, Pokemon Spada e Scudo e Astral Chain. In linea generale la critica è comunque concorde nell'affermare che The Legend of Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey siano attualmente i due migliori giochi in assoluto del catalogo Nintendo Switch e Switch Lite.

Le cose potrebbero però cambiare con l'arrivo di Monster Hunter Rise a marzo e di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, quest'ultimo atteso tra la fine dell'anno e il 2022, ancora privo di una finestra di lancio precisa.