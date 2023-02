Migliori giochi Nintendo Switch di febbraio 2023, da Kirby a Final Fantasy

Quali sono i migliori giochi Nintendo Switch in uscita? Abbiamo selezionato alcuni dei titoli più interessanti tra quelli in arrivo a febbraio sulla console ibrida, tre giochi di generi molto diversi tra loro ma sicuramente da tenere sotto stretta osservazione.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe

Uscito nel 2011 su Nintendo Wii, Kirby Return to Dream Land si appresta a tornare su Nintendo Switch con una riedizione che presenta, oltre ad un comparto tecnico migliorato, anche nuovi minigiochi e la possibilità e la possibilità di giocare in co-op sulla stessa console insieme ad un massimo di tre amici vestendo i panni di Kirby, Meta Knight, King Dedede e Waddle Dee. Un buon platform non si rifiuta mai, sopratutto con protagonista il paffuto Kirby...

Theatrhythm Final Bar Line

Nuovo gioco musicale della serie Final Fantasy, con modalità per giocatore singolo e multiplayer. Theatrhythm Final Bar Line include oltre 385 canzoni tratte dalla serie Final Fantasy, oltre a brani musicali provenienti da giochi Square Enix come NieR, SaGa, Live A Live e Octopath Traveler Siete indecisi? Su Nintendo eShop trovate la demo gratis!

Octopath Traveler 2

Il primo Octopath Traveler ha riscosso un buon successo vendendo acclamato da pubblico e critica, questo sequel sembra avere tutte le carte in regola per conquistare i giocatori che hanno amato il primo capitolo di quella che potrebbe diventare una delle saghe RPG più amate di Square Enix. Lo stile grafico resta invariato, per un tocco di nostalgia anni '90 che non guasta mai.