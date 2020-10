Migliori giochi Nintendo Switch in offerta, da Luigi's Mansion 3 a Dragon Ball Xenoverse 2

Amazon Prime Day 2020 è entrato nel vivo e tra le tantissime promozioni attualmente disponibili troviamo anche tanti giochi per Nintendo Switch in offerta a prezzo ridotto fino al 14 ottobre, vediamo insieme le migliori offerte.

Tra i giochi in promozione segnaliamo Luigi's Mansion 3, Mario + Rabbids Kingdom Battle, Dragon Ball Xenoverse 2, Spyro Reignited Trilogy, One Piece Pirate Warriors 4, Rayman Legends Definitive Edition e New Super Mario Bros U Deluxe, solamente per citarne alcuni.

Giochi Nintendo Switch in offerta

Tutte le offerte sono valide fino al 14 ottobre per gli abbonati Amazon Prime, per essere sempre aggiornati sugli sconti Prime Day 2020 vi invitiamo a seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it, avrete così accesso alle promozioni in anteprima, sconti e offerte su console, videogiochi, PC gaming, accessori, smartphone, TV 4K e 8K, monitor, SSD e tanto altro ancora. Su Everyeye.it trovate buoni sconto per l'Amazon Prime Day 2020, in questo modo potrete risparmiare ulteriormente sul prezzo già scontato.