I migliori giochi Nintendo Switch in offerta: tutti gli sconti per l'Amazon Prime Day 2019

L'Amazon Prime Day del 15 e 16 luglio continua: dopo avervi proposto le offerte sui migliori giochi PS4, PC e Xbox One vediamo ora una carrellata di sconti sui videogiochi per Nintendo Switch, con promozioni su titoli come Super Mario Odyssey, Super Mario Maker 2 e Mario Tennis Aces.

Super Mario Maker 2 può essere acquistato a 54.80 euro, leggermente più bassi invece i prezzi di altri classici Nintendo come Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Yoshi's Crafted World e Mario Tennis Aces. In promozione anche giochi di terze parti, tra cui FIFA 20, LEGO Marvel Super Heroes 2 e Rocket League.

Sconti Giochi Nintendo Switch

Le offerte Amazon Prime Day 2019 andranno avanti fino alle 23:59 del 16 luglio, gli sconti sono accessibili esclusivamente agli abbonati Amazon Prime, potete iscrivervi con la prova gratuita di 30 giorni, al termine della quale sarete liberi di decidere se mantenere l'abbonamento (e iniziare a pagare la quota annuale) oppure disdire senza alcun costo aggiuntivo.