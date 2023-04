I migliori giochi per Nintendo Switch in preordine su Amazon al prezzo minimo garantito

Con oltre 122 milioni di console vendute, Nintendo Switch ha riscosso un successo incredibile tra gli appassionati di videogiochi e fan della grande N. I giochi in uscita sono tantissimi, scopriamo i tioli di maggior interesse in preordine su Amazon Italia.

Iniziamo con il titolo di maggior richiamo, in uscita tra pochissimi giorni, non l'avete ancora preordinato? Stiamo parlando ovviamente di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sequel del capolavoro The Legend of Zelda: Breath of the Wild, in preordine al prezzo di 69,99 euro a questo link.

Un'altra interessante esclusiva per Nintendo Switch in uscita il 21 luglio di quest'anno è Pikmin 4, unisci le forze dei piccoli Pikmin per superare tutte le difficoltà nel nuovo capitolo della serie, preordinabile a 59,99 euro.

Hogwarts Legacy è già uscito per PS5, Xbox Series X e PC, sono in arrivo anche le edizioni per PS4, Xbox One e Nintendo Switch, quest'ultima con data di uscita prevista per il 25 luglio ed in preordine sempre a 59,99 euro.

Il nuovo gioco di guida creato da 2K ambientato nel mondo dei famosissimi mattoncini colorati, LEGO 2K Drive, è in uscita anche per Nintendo Switch il 19 maggio ed è ordinabile a 61 euro, siete pronti a personalizzare il vostro veicolo ed affrontare online avversari di tutto il mondo?

Il nuovo gioco Disney con protagonisti Topolino, Topolina, Paperino e Pippo, Disney Illusion Island, è in preordine su Amazon a 39,99 euro, in uscita il 28 luglio in esclusiva per Nintendo Switch, potete prenotarlo a questo link. Citiamo inoltre Puzzle Bobble Everybubble! al prezzo di 39,99 euro e atteso per il 23 maggio e la versione in edizione limitata con tanti contenuti bonus di Fight'n Rage, acquistabile a 49.99 euro, uscirà il 30 giugno.

Tutti i giochi proposti in questo articolo sono preordinabili al prezzo minimo garantito, che vi permette di risparmiare se Amazon abbassa il prezzo del preordine: prenotando subito, al momento della spedizione Amazon vi addebiterà il prezzo più basso che il gioco ha ottenuto dal momento del vostro ordine a quello della spedizione.