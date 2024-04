Migliori giochi per Nintendo Switch ad un super prezzo: da Super Mario a Hogwarts Legacy

Questi videogiochi per Nintendo Switch sono in vendita ora a prezzo scontatissimo solamente per un periodo limitato o fino ad esaurimento delle scorte disponibili su Amazon. Da EA Sports FC 24 a Hogwarts Legacy passando per Super Mario 3D World + Bowser's Fury: ci sono offerte per tutti i gusti!

Hogwarts Legacy

VAI SUBITO ALL'OFFERTAE' il videogioco più venduto del 2023, disponibile anche su Nintendo Switch in una versione che non ha nulla da invidiare alle edizioni PlayStation e Xbox, se non qualche piccolo compromesso grafico.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

VAI SUBITO ALL'OFFERTASequel di Mario + Rabbids Kingdom Battle, sempre sviluppato da Ubisoft Milano. Un gioco di strategia nel Regno dei Funghi.... mamma mia, da comprare subito!

Princess Peach Showtime!

VAI SUBITO ALL'OFFERTALa Principessa Peach torna in una avventura in solitaria che la vede impegnata a liberare il teatro cittadino da una maledizione...

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

VAI SUBITO ALL'OFFERTARiedizione del celebre Super Mario 3D World per Wii U, con l'aggiunta dell'espansione inedita Bowser's Fury. Un pacchetto completo capace di garantire ore di puro divertimento.

EA Sports FC 24

VAI SUBITO ALL'OFFERTAIl gioco di calcio più amato e venduto, il numero uno al mondo, ora in sconto su Nintendo Switch. Poche novità ma rose aggiornate di tutte le squadre internazionali e di club.

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!