Quali sono i migliori giochi Nintendo Switch usciti nel 2024 finora? La classifica

Con il 2024 che ha concluso il suo primo trimestre si può iniziare a tirare le prime somme sui giochi più belli pubblicati su Nintendo Switch tra gennaio e marzo.

E così, dopo aver scoperto quali sono i migliori giochi PS5 dei primi mesi del 2024, passiamo ora in rassegna il meglio offerto fin qui dalla console ibrida Nintendo secondo le medie su Metacritic:

5) Lil' Guardsman - 85

Puzzle Game ispirato a Papers, Please e sviluppato da Hilltop Studios, Lil' Guardsman ha ottenuto grandi riscontri dalla critica internazionale per il suo gameplay intrigante in cui ogni scelta compiuta nel corso della partita va ad influenzare l'evoluzione della storia. Se dunque amate Papers, Please e volete sperimentare un gioco simile per contenuti e meccaniche, allora Lil' Guardsman fa proprio al caso vostro.

4) qomp2 - 87

Uno dei giochi più particolari tra quelli fin qui pubblicati su Switch, ma anche un prodotto dal sapore fortemente nostalgico. qomp2 è infatti una reinterpretazione dello storico Pong in chiave artistica, prodotto da Atari e sviluppato da Graphite Lab. Sperimentate Pong in una maniera completamente diversa da come lo avete sempre ricordato e con tanto di trappole ed ostacoli da evitare, per un'avventura inconsueta ma con stile da vendere.

3) Prince of Persia: The Lost Crown - 88

Il tanto atteso ritorno di Prince of Persia si è concretizzato con una nuova avventura di stampo Metroidvania di elevata caratura. Prince of Persia The Lost Crown colpisce forte con una mappa ben strutturata e di ampie dimensioni, piena di sorprese e di sfide che attendono soltanto di essere affrontate al meglio delle proprie capacità. Ubisoft Montpellier ha davvero dato il suo massimo per confezionare uno dei Metroidvania più interessanti in circolazione, e la versione Switch si dimostra avvincente e curata proprio come le altre in commercio. Da non perdere!

2) Unicorn Overlord - 89

Vanillaware fa centro ancora una volta offrendo ai giocatori uno degli RPG Tattici più complessi e profondi mai offerti dal genere negli ultimi anni. Unicorn Overlord è un autentico gioiello di strategia e personalizzazione che tiene incollati allo schermo per diverse decine di ore, spese non solo nei campi di battaglia ma anche ad esplorare un mondo di gioco ampio e pieno di sorprese. La nostra recensione di Unicorn Overlord vi spiega più a fondo perché si tratta di un gioiellino imperdibile.

1) Balatro - 90

Su ogni piattaforma dove è stato pubblicato Balatro non è passato inosservato. Il curioso mix tra un roguelike e il poker ha saputo fare colpo su critica e pubblico grazie alla sua giocabilità profonda e piena di situazioni imprevedibili a seconda di come sono formati i nostri mazzi. Anche su Switch l'opera targata Playstack e LocalThunk ha lasciato il segno, confermandosi per adesso il miglior gioco pubblicato sulla console Nintendo in questo 2024 ancora in corso.

