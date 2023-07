I migliori giochi in offerta su PlayStation Store a meno di 2.50 euro: c'è anche XCOM 2!

Volete giocare spendendo poco? Vi abbiamo proposto una selezione di giochi PS4 e PS5 a meno di 5 euro ma possiamo fare meglio con i consigli per gli acquisti a meno di 2.50 euro, budget che vi permetterà di comprare giochi indie e AA datati ma ancora oggi divertenti. Non ci credete? Siamo pronti a dimostrarvelo.

Ad esempio con 1.99 euro potete comprare Super Meat Boy Forever mentre Super Meat Boy costa 1.59 euro, con 2.49 euro ecco a voi FlatOut 4 Total Insanity e continuiamo con WRC 7 a 1.99 euro, senza dimenticare XCOM 2 a 2.49 euro, super prezzo per il gioco strategico di Firaxis e 2K Games.

E ancora, Gravel di Milestone costa 1.99 euro, Pumped BMX + è in sconto a 1.49 euro mentre l'affascinante The Suicide of Rachel Foster è in offerta a 1.99 euro, stesso prezzo di Lara Croft GO. Titan Souls costa 1.49 euro, il classico Bad Dudes vs Dragon Ninja è in sconto a 1.24 euro, da segnalare anche Tennis World Tour Legends Edition a 2,49 euro.

Se cercate un'avventura vecchio stampo vi consigliamo State of Mind a 1.99 euro e in chiusura, Serial Cleaner a 1.49 euro, Thomas Was Alone a 79 centesimi e GoNNER a 1,99 euro.