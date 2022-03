Quali sono i migliori giochi Open World? Classifica 2022, ci sono anche Elden Ring e GTA 5

Vi siete mai chiesti quali sono i migliori giochi Open World di sempre? La redazione di IGN USA si è fatta questa domanda ed ha provato a dare una risposta stilando una classifica dei dieci giochi Open World più interessanti della storia dei videogiochi.

Al decimo posto della classifica dei migliori giochi Open World di IGN troviamo Marvel's Spider-Man Miles Morales seguito da Horizon Forbidden West e Metal Gear Solid V The Phantom Pain di Hideo Kojima. La Top 10 continua con Skyrim in settima posizione, preceduto da Fallout New Vegas e Elden Ring di Hidetaka Miyazaki, in quarta posizionee Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games.

Top 10 migliori giochi Open World

The Legend of Zelda Breath of the Wild The Witcher 3 Wild Hunt GTA V Red Dead Redemption 2 Elden Ring Fallout New Vegas The Elder Scrolls V Skyrim Metal Gear Solid V The Phantom Pain Horizon Forbidden West Marvel's Spider-Man Miles Morales

Sul podio si segnala invece la presenza di Grand Theft Auto 5 al terzo posto, The Witcher 3 Wild Hunt e il trionfatore assoluto The Legend of Zelda Breath of the Wild in prima posizione. L'avventura Nintendo ha quindi superato l'agguerrita concorrenza diventando di fatto il miglior gioco Open World per la redazione di IGN. Siete d'accordo con le posizioni della classifica oppure no?