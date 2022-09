Quali sono i migliori giochi Open World per iPhone e Android?

Il mondo del Mobile Gaming ormai da tempo ospita opere decisamente imponenti, talvolta paragonabili a produzioni tripla A. Tra questi non mancano gli open world, da sempre genere ambito e ricercato dagli utenti: ecco 5 giochi a mondo aperto che potete giocare su smartphone.

Genshin Impact

Il gioco targato MiHoYo è sicuramente tra i più apprezzati free-to-play degli ultimi anni. Approdato su console PlayStation, PC, Android e iOS, l'open world in stile anime è un connubio tra Zelda Breath of the Wild ed un titolo gatcha RPG, dove ai giocatori è richiesto tanto tempo per acquisire personaggi e oggetti sempre più rari. Il supporto continuativo è ulteriore incentivo per provarlo. Ecco la recensione di Genshin Impact.

Grand Theft Auto San Andreas

Sì, lo storico open world di Rockstar Games è disponibile anche su mobile. La storia di Carl "CJ" Johnson e dello scontro tra i Ballas e le famiglie di Grove Street a Los Santos si pone tra le più memorabili di sempre, e sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire la possibilità di riviverla, o scoprirla per la prima volta, proprio su mobile.

Stardew Valley

Questa gemma indie ha riscosso un meritato successo su Steam, ed è ancora oggi tra i più popolari. Si tratta di un 'simulatore di fattoria', dove saremo chiamati a gestire un piccolo appezzamento da trasformare in sontuosa residenza di campagna. La particolarità di Stardew Valley risiede nella combinazione tra più generi: nel gioco è infatti presente sia un rudimentale sistema di combattimento e dungeon crawling, sia una vera e propria componente simulativa, che permetterà di stringere relazioni sentimentali, sposarsi e altro ancora. La nostra recensione di Stardew Valley approfondisce nel dettaglio tutti i suoi contenuti

Minecraft

Il mondo a cubetti è ovunque, per fortuna. Il sandbox survival di Mojang è infatti un gioco che funziona sempre, in qualsiasi contesto lo si inserisca: le infinite possibilità offerte da un design accessibile e al tempo stesso profondo, che fa leva soprattutto sulla creatività e fantasia degli utenti, sono altrettanti innumerevoli motivi per portare sempre con sé uno dei giochi più famosi di sempre.

Sky: Children of Light

Vi ricordate Journey? Il magico titolo realizzato da thatgamecompany ebbe un successo straordinario, dovuto principalmente ad una preziosa direzione artistica e ad un inusuale e azzeccato elemento social. Lo stesso autore, Jenova Chen, ha anche creato Sky: Children of Light, ad oggi ultima fatica del piccolo studio americano. Le peculiarità tipiche dei loro giochi tornano tutte, ampliate e potenziate da un vasto open world immaginato con la solita delicatezza.