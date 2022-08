Quali sono i migliori giochi Open World per PlayStation 5?

L'open world non passa mai di moda, e negli ultimi anni questo tipo di giochi ha invaso il mercato andando a consolidarsi come uno dei design più apprezzati dal pubblico. PlayStation 5, tra esclusive e multipiattaforma, ospita diverse opere a mondo aperto: ecco le migliori.

Elden Ring

Uscito a febbraio 2022, l'ultima fatica targata From Software si è rapidamente affermata come una delle avventure fantasy più amate di sempre. La svolta open world abbraccia l'anima Souls generando un risultato eccezionale, in cui il tradizionale piacere della scoperta dei titoli firmati Hidetaka Miyazaki si eleva grazie ad un mondo tanto temibile quanto affascinante, colmo di lore, oggetti e sfide. (ecco la recensione di Elden Ring)

Horizon Forbidden West

Il seguito diretto di Zero Dawn non si scosta molto dalla struttura 'classica' del primo gioco, andando però a migliore molti aspetti del suo predecessore. Notevole è sicuramente il lato tecnico, che fa sfoggio di animazioni facciali particolarmente credibili, ma che rende soprattutto più spettacolare e adrenalinico il gameplay. Per approfondire vi rimandiamo alla recensione di Horizon Forbidden West.

Death Stranding Director's Cut

L'edizione migliorata ed estesa del gioco realizzato da Hideo Kojima è un ottimo biglietto d'entrata per chi ancora non ha avuto modo di mettere le mani sul viaggio americano di Sam Bridges. L'atipica avventura non è certo per tutti, ma la cura riposta nella creazione di un mondo futuristico devastato da una catastrofe, i ritmi rilassati ed un gameplay sorprendentemente divertente sono tutti buoni motivi per dargli una chance. Se volete saperne di più ecco la recensione di Death Stranding Director's Cut.

Grand Theft Auto V

Uno dei più grandi successi commerciali nella storia del videogioco, GTA V ha recentemente ricevuto una versione next gen, guadagnandosi così senza troppo sforzo una menzione in questo elenco. Sull'opera di Rockstar Games c'è poco da dire, se non che la sua controparte Online continua a ricevere costantemente nuovi contenuti senza mostrare alcun segno di cedimento.

No Man's Sky

Ma a proposito di supporto post lancio, il titolo firmato Hello Games è forse tra gli esempi più brillanti sul mercato. Dopo un inizio brusco, l'universo procedurale di No Man's Sky ha cominciato a mostrare i muscoli anche e soprattutto grazie al continuo intervento degli sviluppatori, che hanno ribaltato un prodotto oggi tra i più giocati.