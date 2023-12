Quali sono i migliori giochi PC del 2023? Top 5 con Alan Wake 2 a Baldur's Gate 3

Adesso che la scorta di sabbia nella clessidra del 2023 va pian piano esaurendosi, possiamo tirare le somme dei giochi che quest'anno hanno lasciato il segno. In particolare, ecco la nostra Top 5 dei giochi PC usciti nel 2023.

Alan Wake 2

Seguito del primo Alan Wake, sviluppato da Remedy, Alan Wake 2 è un gioco survival horror psicologico che si farà ricordare per le sue atmosfere straordinarie, la sua narrativa ad alta tensione e i suoi personaggi ben scritti. Le meccaniche di gioco sono state migliorate rispetto al primo capitolo e anche le dinamiche survival horror ben si amalgamano al gameplay. Con il suo tocco sorprendentemente originale, il gioco regala una delle migliori esperienze audiovisive del 2023 (qui trovate la nostra recensione di Alan Wake 2).

Starfield

Starfield è il gioco di ruolo a tema spaziale sviluppato da Bethesda che ha fatto molto parlare di sé nel 2023. Con una grafica curata e un telaio ludico ricco di sistemi stellari da scoprire e attività da portare a termine, il gioco ci consente di creare il nostro cosmonauta e di esplorare il mondo. Il sistema di combattimento, basato su meccaniche come le afflizioni, regala le sue soddisfazioni e le numerose missioni secondarie nel gioco sono divertenti e coinvolgenti, spezzando all’occorrenza il ritmo della trama e consentendoci di procedere al nostro passo.

Diablo 4

Quarto episodio del popolare franchise di giochi di ruolo action, Diablo 4 ci cala negli Inferi e mette a nostra disposizione un sistema di combattimento articolato e opzioni di creazione estese, che promuovono un elevato grado di personalizzazione del personaggio. Regolarmente aggiornato con nuovi contenuti e nuove stagioni, il gioco di Blizzard presenta un comparto grafico notevole e un vasto mondo aperto con numerosi dungeon da esplorare, oltre a un'ampia gamma di build e opzioni estetiche.

Street Fighter 6

Sesto capitolo della popolare serie picchiaduro di Capcom, Street Fighter 6 ha raggiunto quota due milioni di vendite in un mese ed è stato elogiato per le sue ricche funzionalità e miglioramenti rispetto al suo predecessore. Oltre a vantare un eccellente roster composto da vecchi e nuovi volti, spicca per il suo peculiare stile artistico e per l’introduzione di un hub di battaglia online incredibilmente ambizioso. Adatto sia ai neofiti, grazie ai numerosi strumenti e sistemi di allenamento a disposizione, che ai veterani, le nuove meccaniche di Street Fighter 6 rivitalizzano la formula di combattimento uno contro uno e si mischiano a una colonna sonora davvero degna di nota.

Baldur's Gate 3

Basato sul sistema di gioco di ruolo da tavolo Dungeons & Dragons, Baldur’s Gate 3 si è rivelato un grande successo. Con le sue scelte ramificate, il mondo di gioco reagisce in modo coerente alle azioni del giocatore, creando un'avventura memorabile, divertente ed emozionante. Il combattimento tattico a turni è eccellente e stratificato e anche l’esplorazione regala gioie, con numerosi segreti che solo i più curiosi potranno trovare. Strutturato su una solida sceneggiatura, è possibile giocare a Baldur’s Gate 3 da soli o in compagnia, portando con sé fino a tre amici.