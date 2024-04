I migliori giochi PlayStation 5 di SEMPRE! La classifica aggiornata ad aprile 2024

Qual è il videogioco PlayStation 5 migliore di sempre? Sullo sfondo degli ormai incontrollabili rumor per l'arrivo a fine anno di PS5 PRO, facciamo il punto della situazione stilando l'elenco delle esperienze interattive più importanti della console Sony.

La classifica a seguire, è bene sottolinearlo, tiene conto solo ed esclusivamente del parametro 'istituzionale' rappresentato dai giudizi espressi dalle testate videoludiche internazionali, e quindi dalla media voto globale su piattaforme come Metacritic e OpenCritic.

Fatta questa dovuta precisazione, eccovi la Top 10 dei migliori videogiochi approdati nella ludoteca di PlayStation 5 dall'inizio dell'attuale generazione di console in base al cosiddetto Metascore, ossia alla media da 0 a 100 dei voti comminati dai siti e dalle riviste videoludiche più importanti del pianeta:

10 - Street Fighter 6 (92 su 100)

(92 su 100) 9 - Demon's Souls (92)

(92) 8 - Balatro (92)

(92) 7 - Final Fantasy 7 Rebirth (92)

(92) 6 - Resident Evil 4 Remake (92)

5 - Tetris Effect Connected (93)

Lanciato dagli studi Enhance al debutto di PS5 e Xbox Series X|S, Tetris Effect Connected rielabora in chiave moderna lo storico puzzle game sui tetramini per immergerci in un'esperienza sensoriale a tutto tondo, tanto in solitaria quanto in multiplayer.

La massima espressione della riformulazione del Tetris firmata dal team al seguito di Tetsuya Mizuguchi è però rappresentata dalla Realtà Virtuale, un ambito in cui l'Effetto Tetris targato Enhance risplende grazie a una modalità Viaggio che incarna tutta la bellezza di questa produzione. Se volete saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Tetris Effect Connected.

4 - Hades (93)

Il capolavoro indipendente di Supergiant Games ispirato alla mitologia greca ha saputo scrivere una delle pagine più importanti e rappresentative dell'industria videoludica degli ultimi anni, ritagliandosi di diritto un posto nell'Olimpo delle esperienze roguelike.

Grazie all'unicità dei personaggi che gravitano attorno al testardo Zagreus, alla bellezza del comparto grafico e alla bontà di un impianto ludico che riesce a intrattenere per decine di ore e a sorprendere l'utente a dispetto della ripetitività tipica dei roguelike, Hades è un titolo semplicemente imprescindibile per i fan del genere. Se volete ingannare l'attesa per la partenza dell'Early Access del sequel, prevista più avanti nel 2024, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Hades su PS5 e Xbox Series X|S.

3 - God of War Ragnarok (94)

Iniziata nel 2018 con il reboot firmato da Cory Barlog, la furia del Dio della Guerra si abbatte nuovamente sui bizzosi inquilini del pantheon norreno e lo fa nel modo più 'esplosivo' possibile. L'odissea action da vivere tutta d'un fiato insieme a Kratos e Atreus in God of War Ragnarok rappresenta di certo la vetta più alta che sia mai stata raggiunta dagli studi PlayStation nel corso dell'attuale generazione di console, un capolavoro reso ancora più profondo e stratificato dall'ottimo DLC gratis God of War Ragnarok Valhalla approdato su PS5 solo pochi mesi fa.

Appoggiandosi all'incredibile impianto ludico, narrativo e contenutistico del capitolo precedente, le fucine creatve di Sony Santa Monica hanno saputo arricchirne sensibilmente l'esperienza grazie all'introduzione di un nuovo sistema di gestione degli scudi, di mosse speciali inedite e alla possibilità di scatenare i poteri elementali delle singole armi equipaggiate dal nostro alter-ego.

2 - Baldur's Gate 3 (96)

È davvero impossibile riassumere in poche righe il lungo e faticoso percorso di sviluppo intrapreso dagli studi Larian per realizzare un titolo che, come Baldur's Gate 3, ha saputo fare incetta di premi GOTY grazie alla mostruosa profondità e ricchezza dei suoi contenuti.

Solo chi è partito all'avventura insieme agli esploratori dei Reami Dimenticati, d'altronde, ha la piena consapevolezza del monumentale impegno profuso dal team belga in un'opera destinata ad essere ricordata negli anni a venire come una delle esperienze ruolistiche più appassionanti, stratificate e immersive che siano mai state concepite.

1 - Elden Ring (96)

L'odissea action GDR vissuta dai Senzaluce è l'apice delle esperienze videoludiche tratteggiate negli anni da FromSoftware, una vera e propria 'enciclopedia dei Soulsborne' che espande a dismisura il perimetro digitale di questa ormai consolidato genere grazie a un enorme open world pieno di segreti da scoprire e, con essi, di nemici da fronteggiare.

Dalla grafica al gameplay, passando per la progressione delle attività da svolgere e per la ragnatela di intrighi da sbrogliare interagendo con i PNG, l'Interregno ideato da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin è un'opera di proporzioni immani, un caleidoscopio di emozioni contrastanti, di ferite emotive lancinanti (ogni riferimento alle nottate insonni trascorse da chi vi scrive per sconfiggere il Lord Draconico Placidusax è puramente casuale) e di ricordi indelebili. L'espansione Shadow of the Erdtree, a giudicare dalle epiche scene dell'ultimo trailer, non farà che consolidare il primato di Elden Ring nella classifica dei videogiochi più importanti dell'intera ludoteca di PlayStation 5.

Su PlayStation 4 - Dualshock 4 Controller Wireless V2, Nero è uno dei più venduti di oggi.