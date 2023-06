Migliori giochi PS1 e PS2 che meriterebbero una remaster o un remake

Noi siamo degli inguaribili nostalgici e ogni tanto ci piace ricordare i grandi classici del passato: questa volta abbiamo selezionato sei giochi usciti su PS1 e PS2 che ci piacerebbe rivedere su PC e console di attuale generazione con un remake o una remaster.

Bugs Bunny Lost in Time

The Warriors

Legacy of Kain Soul Reaver

Dino Crisis

Final Fantasy Tactics

God Hand

Uscito nel 1999,è per molti uno dei giochi simbolo della prima PlayStation, spesso uno dei primi videogiochi con i quali si è entrati in contatto da giovanissimi.Un platform coloratissimo con protagonisti Bugs Bunny, Yosemite Sam, Marvin il Marziano, Taddeo e Daffy Duck, un gioco molto divertente all'epoca ma che oggi avrebbe bisogno di una bella svecchiata. Senza dimenticare il problema delle licenze e il fallimento del publisher Infogrames.A metà degli anni 2000 Rockstar Games prende in mano la licenza di The Warriors (da noi I Guerrieri della Notte), film cult degli anni '70 diretto d Walter Hill e che narra di una gigantesca faida tra bande criminali.Trama perfetta per un videogioco, The Warriors diventa così un picchiaduro a scorrimento di discreto successo, e negli anni in tanti hanno chiesto a Rockstar un remake o una remaster ma la compagnia sembra avere negli ultimi tempi occhi solo per GTA e Red Dead Redemption.Non potevamo non metterlo in questa lista,che non ha bisogno di presentazioni.Più volte negli anni si è rumoreggiato sul ritorno della serie, ora di proprietà di Embracer Group grazie all'acquisizione di Crystal Dynamics. Un remake non sembra del tutto impossibile ma certo non vi consigliamo di trattenere il fiato fino al momento dell'annuncio.Sembrava fatta, più volte l'annuncio sembrava vicinissimo, e invece niente. Esiste un fan remake di Dino Crisis e in molti hanno sperato che Exoprimal fosse ambientato nello stesso universo del gioco di Mikami. Invece niente da fare... per ora.Eppure, dopo tanti remake di Resident Evil, Capcom potrebbe seriamente prendere in considerazione l'idea di una riedizione.Anche in questo caso, l'annuncio di Final Fantasy Tactics Remake sembrava vicinissimo e secondo molti insider, con Square Enix che starebbe solo aspettando il momento giusto per il revea.I giochi di strategia non sono oggi particolarmente popolari ma FFT resta un cult che meriterebbe di essere riscoperto da un pubblico più vasto.Estremamente controverso,, dalle cui ceneri nascerà poco dopo PlatinumGames.God Hand è un picchiaduro a scorrimento brutale e violento, che molti associano alla serie Hokuto No Ken per le ambientazioni e le atmosfere. Il gioco venne accolto positivamente dalla critica ma le vendite furono piuttosto basse... un ritorno sembra improbabile, ma noi vogliamo continuare a sperare.