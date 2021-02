I migliori giochi PS4 a meno di 5 euro: ci sono anche Tekken 7 e Metal Gear Solid V

Sul PlayStation Store le offerte non finiscono mai, Sony ha da poco lanciato i Doppi Sconti sui giochi PS4 e PS5 ma scavando sullo store è possibile trovare anche altre promozioni con giochi in vendita a prezzi super scontati... anche meno di cinque euro.

Salta subito all'occhio ad esempio la presenza di Tekken 7 a 4.99 euro, si tratta della versione standard priva di DLC, espansioni e Season Pass, tuttavia a questo prezzo è certamente un buon punto di partenza per avvicinarsi al picchiaduro di Bandai Namco. Continuando la nostra rassegna segnaliamo anche Unravel Two a 3.99 euro e Metal Gear Solid V The Definitive Experience a soli 3.99 euro, prezzo super interessante per un bundle che include MGS V Ground Zeroes, MGS V The Phantom Pain, Metal Gear Online e oltre 30 DLC.

A 4.99 euro troviamo invece Dakar 18 mentre con 50 centesimi in più è possibile acquistare The Walking Dead The Complete First Season di Telltale e The Walking Dead Stagione 2. Stesso prezzo (4.99 euro) per Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour e Hotline Miami. Infine chiudiamo con How to Survive 2 a 2.99 euro, Darksiders Warmastered Edition a 4.99 euro e Onrush Deluxe Edition a 3,59 euro.